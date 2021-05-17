Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı yarın geçişlere açılacak
|17 Mayıs 2021 16:07
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gümrük kapısının 18 Mayıs'ta açılacağını belirtti.
Son 72 saat içinde yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkan İranlıların test sonucu ile ülkeye giriş yapabileceğini belirten Akbıyık, kapının açılmasının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ise gümrük kapısının açılması kararını sevinçle karşıladıklarını söyledi.
Bölge halkının heyecanla bu kararı beklediğini belirten Pınar, şunları kaydetti:
"24 Mart'ta Ankara'da Ticaret Bakan Yardımcısı ve ilgili kurumlarla yaptığımız görüşmeler sonuç verdi. Esendere Gümrük kapısı yolcu giriş ve çıkışlarına yarın açılacak. Bu olumlu gelişmenin bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."
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