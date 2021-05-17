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RTÜK Başkanı 'RTÜK iktidarın sopası' başlıklı haberleri yalanladı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: "CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin raporuna dayandırılarak bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'RTÜK iktidarın sopası' ve benzeri başlıklı haberler halkımızı manipüle etmeye yönelik yalanlardan ibarettir"
 17 Mayıs 2021 16:12
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RTÜK Başkanı 'RTÜK iktidarın sopası' başlıklı haberleri yalanladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bazı basın yayın organlarında yer alan "RTÜK iktidarın sopası" başlıklı haberleri yalanladı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, RTÜK'ün yayınlar yoluyla oluşabilecek olumsuzluklara karşı milleti ve değerleri korumak için aralıksız mesai yaptığını belirtti.

Bazı muhalefet partisi temsilcileri ve basın organlarının bir süredir RTÜK'ü karalama kampanyaları sürdürdüğünü ifade eden Şahin, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin raporuna dayandırılarak bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'RTÜK iktidarın sopası' ve benzeri başlıklı haberler halkımızı manipüle etmeye yönelik yalanlardan ibarettir." değerlendirmesinde bulundu.

Haberlerde iddia edildiği gibi RTÜK'ün iktidara muhalefet eden içerikleri yayınlayan medyayı susturmak için haksız ve hukuksuz cezalar vermediğini belirten Şahin, Üst Kurul'un vermiş olduğu tüm müeyyidelerin sonuna kadar arkasında olduğunu vurguladı.

Şahin, söz konusu haberlerdeki rakamlara değinerek, şöyle devam etti:

"Bunlar muhalif medyaya kesilen cezalar değil tam tersine kendi tabirleriyle söylemek gerekirse 'muhalif medyanın' veya muhalefet milletvekillerinin alkışlayacağı türden yaptırımlardır. Şöyle ki bahse konu haberlerde geçen rakamların büyük çoğunluğu yalan beyanlarla sahte ürün satarak halkı kandıran, dini duygularını istismar edenleri kapsamaktadır. Daha açık ifade etmek gerekirse söz konusu haberlerdeki cezalar muhalefet yapan medya kuruluşlarına değil yayınlarında sağlık beyanıyla sahte bitkisel ürün ve cinsel gücü artırıcı etkisi olduğu iddia edilen sahte ilaç pazarlayanlara, sahte cep telefonu gibi kalitesiz taklit ürünler satanlara ya da ekranlarda halkın dini duygularıyla oynayarak muska yazan sahtekarlara yöneliktir."

Şahin, RTÜK'ün yasaların verdiği yetkiyle halkın emanetine sahip çıktığını, vatandaşların kandırılmasına, dolandırılmasına ve yanıltılmasına müsaade etmediğini bildirdi.

- "En kibar tabirle aymazlıktır"

Verilen cezalar sadece belli medya kuruluşlarına yönelikmiş gibi bir algı oluşturmanın, halkı yanlış yönlendirmenin, RTÜK'ü iktidarın savunucusu ilan etmenin, "en kibar tabirle aymazlık olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bile bile, sırf muhalefet yapma uğruna milletimizin gözüne utanmadan baka baka yalan söylemek, rakamları çarpıtmak ahlaki değildir. İnsaf edin, RTÜK üyelerinin tamamının oy birliği ile aldığı kararlarla halkımızın sağlığıyla oynayan, dini duygularını istismar eden uydu kanallarıyla yaptığımız zorlu mücadelemize saygısızlık etmeyin. Bu yalan ve iftiracı zihniyeti milletimize hem şikayet ediyor hem de havale ediyorum.

Çocuk, kadın, yaşlı ve engelliler başta olmak üzere halkımızın zararlı yayın içeriklerinden korunması için büyük bir uğraş veren RTÜK'ü kimse kendi siyasi hasletleriyle yıpratmaya kalkmasın. Halkımızın milli ve manevi değerlerini koruyan RTÜK'e kimse akıl oyunlarına başvurarak art niyetli bir şekilde çamur atmaya kalkmasın. Çünkü tutmadı ve tutmayacaktır."
Anadolu Ajansı
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