'Kademeli normalleşme'nin ilk gününde trafik denetimleri artırıldı

Muğla, Balıkesir, Burdur ve Amasya'da trafik polisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın sona ermesiyle kara yollarında oluşabilecek araç yoğunluğuna karşı denetimlerini sürdürüyor.

Ramazan Bayramı'nı da içine alan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle özellikle bazı bölgelerde araç yoğunluğu oluştu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde tatile, yazlık evine ya da tarım için arazisine giden vatandaşlar, "kademeli normalleşme"nin ilk gününde dönüş yolculuğuna başladı.

Türkiye'nin farklı yerlerinde oluşturulan kontrol noktalarında çalışma yapan polis ekipleri, sürücüleri hem trafik ve salgın kurallarına dikkat etmeleri için uyarılarda bulunuyor hem de güvenli yolculuk için ek tedbirler alıyor.

- Balıkesir

Eskişehir-Bursa-Balıkesir-İzmir kara yolunda denetimlerini sürdüren trafik polisi ekipleri, uygulama noktalarında sürücülere uyarılarda bulundu.

Güzergahta denetimleri koordine eden Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Günaydın, Balıkesir Susurluk Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde AA muhabirine açıklama yaptı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kurallarına uymanın önemine dikkati çeken Günaydın, şunları kaydetti:

"Özellikle salgın nedeniyle yapılan kısıtlamanın ardından trafikte artan yükün azaltılması amacıyla 17 Mayıs'tan itibaren yola çıkacak olan sürücülerimizi uyarıyoruz. Sürücülerin, araç kullanırken Kovid-19 kurallarına mutlaka riayet etmelerini, uykusuz ve yorgun araç kullanmamalarını, trafik işaretlerine mutlaka uymalarını, cep telefonu kullanarak araç sürmemelerini ve emniyet kemeri takmalarını istiyoruz."

- Burdur

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı sivil denetim ekibinden 3. Sınıf Emniyet Müdürü Deniz Bozaba, Burdur'un Bucak Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği'nde denetim ve kontrolleri yerinde inceledi.

Bozaba, "tam kapanma" uygulamasının ardından kara yollarında yoğunluk oluşabileceğini belirterek, bu nedenle yoğunluğa karşı tedbir aldıklarını ifade etti.

Vatandaşları yorgun yola çıkmamaları konusunda uyaran Bozaba, "Yollarda yoğunluk oluşmaması için vatandaşa yolculuklarını günlere yayarak yapmalarını tavsiye ediyoruz. Sürücülerin araçlarının bakım ve kontrollerini yapmalarını, trafik kurallarına uymalarını, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamalarını, özellikle sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini takmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

Öngörülen yoğunluk kapsamında tüm trafik ekiplerinin denetimlerine devam edeceğini vurgulayan Bozaba, sivil denetim ekiplerinin de bu süre boyunca görevlerinin başında olacağını bildirdi.

- Muğla

EGM Trafik Başkanlığından 4. Sınıf Emniyet Müdürü Sedat Akyürek, Antalya-Fethiye kara yolunda çalışmalarını sürdüren trafik polisi ekiplerinin denetimlerini kontrol etti.

Akyürek, sürücülerin kara yolunda uyması gereken kurallarla ilgili çalışma yaptıklarını, can ve mal güvenliği için salgın süreciyle örtüşen trafik tedbirleri alındığını vurguladı.

Ekiplerin, sürücülere trafik kurallarına uyması için uyarılarda bulunduğunu aktaran Akyürek, "Turizm ve tarım bölgelerinden büyükşehirlere dönüşler oluyor. Bu nedenle trafiğin iyi yönetilmesi, düzenlenmesi ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla ekiplerimiz kara yollarında görevlerini sürdürüyor." dedi.

- Amasya

EGM Trafik Başkanlığında görevli Şube Müdürü Arif Çeltikoğlu da Amasya'nın Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde yol kontrolü yapan trafik ekiplerini denetledi.

Salgının yayılımını engellemek amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde "tam kapanma"nın uygulandığını hatırlatan Çeltikoğlu, şöyle konuştu:

"Bu süreçte insanların büyük çoğunluğu bulundukları yerlerden tatil, tarım bölgelerine veya memleketlerine gittiler. Tam kapanma dönemi bu sabah itibarıyla bitti. İnsanlarımız tekrar memleketlerine gelecekler. Bu sebeple İçişleri Bakanlığı olarak bu dönüşün yoğunluk oluşturacağını düşünerek 81 ile talimat gönderilerek tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak trafik güvenliğini ve iller arası koordinasyonu sağlamak amacıyla tedbir yazısı gönderildi. Şu anda tüm Türkiye'de trafik ekiplerimiz bu yazıya hakim olarak bölgelerinde 'yoğunluk olmasın, trafik güvenliği sağlansın' diye çalışmalar yapıyor."