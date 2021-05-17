Yaşlı adam tarlada namaz kılarken su kanalına düşerek öldü
|17 Mayıs 2021 17:12
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgilere göre olay, merkez Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Tarlasında erken saatlerde ekim işleriyle uğraşan 72 yaşındaki Rauf Kasil, öğle namazını kılmak için tarla kenarında bulunan barakasının yanına geldi. Burada ayakkabılarını çıkarttıktan sonra seccadenin üzerine çıkan Kasil, henüz sebebi bilinmeyen bir nedende dolayı dengesini kaybederek barakanın yanında bulunan su kanalına düştü. Boş olan su kanalına yuvarlanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredeki çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaştığında yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk incelemelere göre güneş altında kalan adamın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Kasil'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan Kasil'in ölüm haberini alan çocukları ise sinir krizi geçirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çanakkale'de parklar ve sahiller 1 Haziran'a kadar kapalı
17 Mayıs 2021 17:26
|Ordu'da nüfusun yüzde 43'ü aşılandı
17 Mayıs 2021 16:42
|Tam kapanmanın sona ermesiyle Gölcük ilgi odağı oldu
17 Mayıs 2021 16:21
|Belediye meclis üyeleri, huzur haklarını Filistin'e bağışladı
17 Mayıs 2021 15:29
|Belediye personeli, koronadan hayatını kaybetti
17 Mayıs 2021 14:48
|20 gün önce virüsü atlattı, söyledikleri ile şaşkına çevirdi
17 Mayıs 2021 14:43
|Çubuk'ta bir kişi 'kene' şüphesiyle yaşamını yitirdi
17 Mayıs 2021 14:02
|Klorlama cihazı çalışmadı, köydeki 30 kişi zehirlendi
17 Mayıs 2021 13:16
|Kirlilik yüzünden denize dahi girilemiyor
16 Mayıs 2021 22:11
|Hayatını kaybeden kanaat önderini yüzlerce kişi uğurladı
16 Mayıs 2021 22:05