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Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı

Oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'ın karşılıklı açtıkları boşanma davasında mahkeme tarafları eşit kusurlu buldu. Mahkeme, tarafların tazminat taleplerini reddederken çocukların velayeti Nagehan Şaşmaz'da kaldı. Mahkeme, 2 çocuğa ayda toplam 16 bin TL nafaka ödenmesine hükmetti.
 17 Mayıs 2021 17:26
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Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı

Nagehan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz ile 2012 yılında evlendi. Çiftin 4 yıl içinde iki çocuğu dünyaya geldi.

Necati Şaşmaz, 2019 şubatında Nagehan Şaşmaz'a 10 milyon TL tazminat ile 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açtı. Ünlü oyuncudan psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü ileri süren Nagehan Şaşmaz da 20 milyon TL tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde bulunarak karşı boşanma davası açtı.

Sözcü gazetesinden Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada Nagehan Şaşmaz'ı avukat Deniz Ketenci, Necati şaşmaz'ı da avukat Altın Mimir temsil etti. Mahkeme iki tarafın açtığı boşanma davasını da kabul ederek tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme çocukların velayetini anneye verirken, baba ile kişisel ilişki günleri tayin etti.

Ebeveynlerin izni olmadan çocukların yurtdışına çıkarılmasına karar veren mahkeme her hafta çarşamba günleri saat 18:00'de çocuklar hangi ebeveynde olursa olsun görüntülü görüşmesine karar verdi.

Mahkeme tarafların istediği maddi ve manevi tazminat taleplerini eşit kusurlu bulduğu gerekçesiyle reddetti. Mahkeme Nagehan Şaşmaz'ın istediği yoksulluk talebini ise ekonomik ve sosyal durumunu göz önüne alarak reddederken, Necati Şaşmaz'ın iki çocuğu için ayda 16 bin TL nafaka ödemesine hükmetti
Sözcü
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