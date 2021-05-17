Çanakkale'de parklar ve sahiller 1 Haziran'a kadar kapalı
|17 Mayıs 2021 17:26
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Türkiye genelinde 17 süren tam kapanma süreci bugün itibariyle son buldu.
Kademeli normalleşme sürecinin açıklanmasının ardından, Çanakkale'de tüm gözler park, bahçe ve sahillere çevrilmişti. Ancak İl Hıfzıssıhha Kurulu kentte yer alan sahil ve parkların 1 Haziran Salı gününe kadar kapalı kalmasına karar verdi.
Konuya ilişkin İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "İlimiz merkezi ve Kepez Belediyesi ile mücavir alanlarındaki tüm sahil bantları (Kordon, İskele Meydanı, Yeni Kordon, Kepez Sahil Bandı, Güzelyalı Sahil Bandı, Dardanos Sahil Bandı dahil) ile park ve bahçelerde (Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi dahil) teması ve yoğunluğu önlemek için 1 Haziran 2021 saat 05.00'e kadar vatandaş girişlerinin kapalı kalmasının devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Karar doğrultusunda 15 Nisan günü polis bariyerleriyle çevrilerek kapatılan kordon boyunda bugün bazı vatandaşların açık buldukları yerlerden girerek yürüyüş yaptığı görüldü.
Öte yandan, yeni normalleşme süreci kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirlerine karşı yaya ve araç sürücülerini bilgilendirmeye devam ediyor.
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