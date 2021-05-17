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Traktör kazasında ölen 4 kişinin römorktaki görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'nın Haymana ilçesinde piknikten dönerken traktörün römorkunun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Necmiye Tan (70) ile torunları İlknur Akyüz (16), Belina Tan (9) ve Dilay Koyuncu 'nun (2) çekilen son görüntüleri ortaya çıktı
 17 Mayıs 2021 17:33
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Kaza, 14 Mayıs günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bahçecik köyü yakınlarında meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma öncesi Ankara kent merkezinden Haymana ilçesine bağlı Bahçecik köyüne giden Tan ve Koyuncu aileleri, buradaki yakınlarıyla birlikte, Sakarya Meydan Muharebesi Mangaldağı Şehitliği'ni ziyaret edip, piknik yaptı. Aileler piknik dönüşü, Hamza Tan yönetimindeki 06 DBH 74 plakalı traktör ile köye doğru yola çıktı. Üzerinde 21 kişinin bulunduğu traktörün römorku, yokuş aşağı inerken virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Necmiye Tan ile torunları İlknur Akyüz, Belina Tan ve Dilay Koyuncu hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından pikniğe gidenlerin traktör römorkundaki son görüntüleri ortaya çıktı. Kazada ölen İlknur Akyüz'ün pikniğe giderken cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, yaşamını yitiren ve yaralanan yakınlarının seyir halindeki traktörün römorkunda oturdukları ve kameraya el salladıkları görüldü.

DHA
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