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Tunç Şatıroğlu: Altın rekora koşuyor

Altın fiyatları son günlerin en yüksek seviyesine yükseldi. Gram altın 500 lirayı devirdi. Gümüş fiyatları 7 lira 50 kuruşu geçti. Teknik uzman Tunç Şatıroğlu altın ve gümüşle ilgili tahminini açıkladı.
 17 Mayıs 2021 17:37
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Tunç Şatıroğlu: Altın rekora koşuyor

Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı. Gram altın son 6 ayın en yüksek seviyesine gelerek 504 lirayı gördü. Altın fiyatlarındaki yükseliş hızı gümüş fiyatlarında da hissedildi. Gümüşün gram fiyatı sabah saatlerinde 7 lira 54 kuruşu görürken şu sıralarda 7 lira 44 kuruş seviyesinde izliyor. Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar döviz kurlarında ise yükseliş yerini düşüşe bıraktı dolar kuru 8 lira 34 kuruşa düştü. Altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren teknik uzman Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın piyasasında son durum

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında altının ons fiyatı 1853 dolar seviyesine çıktı. Altın ve ons fiyatlarında yaşanan çıkış altın ürünlerine şu şekilde yansıdı. Gram altın 497 lira, çeyrek altın 822 liradan, Cumhuriyet altını 3352 liradan satılırken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 456 liradan işlem gördü.

Düşüşler alım fırsatı, yön yukarıya

Altın fiyatlarındaki son durumu analiz eden teknik uzman Tunç Şatıroğlu, "Altın beklediğim gibi 1800-1810 bölgesine kadar geri çekilerek alım fırsatı verdi. Altın artık düşen kanalın üzerine çıktı ve son düşen trend çizgisini de yukarı zorluyor. Düşüşler alım fırsatı, yön yukarı. Gram altındaki düşüşler dolar kuru kaynaklı olup düşüşler alım fırsatı olmaya devam ediyor. 495 ve 489 önemli destekler. Ayrıca yükselen kanal içi hareket belirginleşti." İddiasında bulundu.

Gram gümüş 7.50 lirayı geçti

Gümüşün ons fiyatı 27 dolar seviyesinde izliyor. Gümüşle ilgili uyarılarda bulunan teknik uzman Tunç Şatıroğlu, "Gümüş artık Ichimoku bulutunu da terk etti ve yükselen kanal içinde son direncin de üzerine çıktı. Yükselişin hızlanarak devam etmesini bekliyorum." İfadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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