BM Genel Kurulu, Filistin için perşembe toplanacak
BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak
|17 Mayıs 2021 17:46
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Açıklamayı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır yaptı. Bozkır, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumun görüşüleceğini açıkladı.
İsrail zulmü sürüyor
10 Mayıs'ta başlayan İsrail saldırılarında 50'den fazlası çocuk, 30'dan fazlası kadın olmak üzere 219 Filistinli şehit oldu.
Son 4 günde 19 Filistinliyi katleden İsrail güçlerinin saldırılarında 112 Filistinli yaralandı.
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