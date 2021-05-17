1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı gördüler

Antalya'da, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, seyir halindeki otomobilin camında görüldü. Sürücü ve yanındaki arkadaşı yılanı farkedip o anları cep telefonu ile görüntüledi.
 17 Mayıs 2021 18:09
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, Antalya Gazi Bulvarı'nda öğle saatlerinde yaşandı. Arkadaşı ile birlikte kullandığı otomobille Antalya Havalimanı istikametine seyir halinde olan sürücü, sağ cam önündeki yılanı farketti. Kuyruğu ile sağ dış aynaya tutunan yılanı gören sürücü ve arkadaşı, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Otomobil sürücüsü o anları, "Araçla seyir halindeyken nereden geldiğini bilmediğimiz yılan araca girmeye çalıştı. Cırnık yolunda su kenarına bıraktık" notuyla paylaştı. Sürücü ve yanındaki arkadaşının "Şaka gibi ya" sözleri kamera kayıtlarına yansırken, "İnanılır gibi değil, iyi korkmamışlar" yorumları yapıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doğu Karadeniz'de birinci sürgün yaş çay hasadı başladı
17 Mayıs 2021 18:57		 Karadeniz Sahil Yolu'nda çay ve fındık göçü yoğunluğu
17 Mayıs 2021 18:01
En çok manda İstanbul'da var
17 Mayıs 2021 17:31		 Çanakkale'de parklar ve sahiller 1 Haziran'a kadar kapalı
17 Mayıs 2021 17:26
Yaşlı adam tarlada namaz kılarken su kanalına düşerek öldü
17 Mayıs 2021 17:12		 Ordu'da nüfusun yüzde 43'ü aşılandı
17 Mayıs 2021 16:42
Tam kapanmanın sona ermesiyle Gölcük ilgi odağı oldu
17 Mayıs 2021 16:21		 Belediye meclis üyeleri, huzur haklarını Filistin'e bağışladı
17 Mayıs 2021 15:29
Belediye personeli, koronadan hayatını kaybetti
17 Mayıs 2021 14:48		 20 gün önce virüsü atlattı, söyledikleri ile şaşkına çevirdi
17 Mayıs 2021 14:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:57 - Doğu Karadeniz'de birinci sürgün yaş çay hasadı başladı18:55 - Kabine toplandı: Erdoğan'ın esnafa müjdeleri bekleniyor18:42 - Eşi ile arkadaşını öldürdü, 38 yıl hapse mahkum edildi18:29 - Baltayla öldürdüğü annesi ile yan yana toprağa verildi18:25 - Trabzon'da ambulans refüje çarptı: 4 yaralı18:20 - Borsa günü yükselişle tamamladı
18:17 - Kirazın dalında kalmasına gönlü razı olmadı, internetten 'ağaç kiralama' dönemini başlattı18:09 - Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı gördüler18:01 - Karadeniz Sahil Yolu'nda çay ve fındık göçü yoğunluğu17:52 - Sağlık Bakanlığı ek ödeme yazısını birimlere gönderdi17:51 - Sezgin Baran Korkmaz'a yokluğunda tutuklama kararı17:46 - BM Genel Kurulu, Filistin için perşembe toplanacak
17:43 - Thodex'in 3 lüks aracına haciz konuldu17:37 - Tunç Şatıroğlu: Altın rekora koşuyor17:35 - CHP'nin yeni anayasa teklifi hazır17:33 - Traktör kazasında ölen 4 kişinin römorktaki görüntüleri ortaya çıktı17:31 - En çok manda İstanbul'da var
17:28 - Altın yükselişini sürdürdü: Gramı 497 TL
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt
Nagehan Alçı yine öğretmenlere sataştı
Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif konuştu
3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı
En beğenilen siyasetçi anketinde sıralama değişti
Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?
Turizm Bakanı'nın eşi paylaştı, mide bulandıran görüntü
Uğur Karakullukçu program çıkışı saldırıya uğradı
650 bin kamu işçisi için zam pazarlığı başlıyor
Soylu, Peker'in kendisiyle ilgili iddialarının araştırılmasını istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kavak ağacının polenleri 4
gülenle gülen,ağlayanla ağlayan insan 4
kara dul 1
israil 2
adsız yemek 7
şarkılarda en sevdiğim enstrüman 4
geceye bir şiir bırak 2
aklına gelen başına gelmesi 2
film kalıpları 4
skua 1
SON İLANLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5 işçi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi eski hükümlü işçi alacak
Ankara Üniversitesi 45 İşçi Alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 102 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam