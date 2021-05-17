Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı gördüler
Antalya'da, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, seyir halindeki otomobilin camında görüldü. Sürücü ve yanındaki arkadaşı yılanı farkedip o anları cep telefonu ile görüntüledi.
|17 Mayıs 2021 18:09
|+Aa- Yazdır
Olay, Antalya Gazi Bulvarı'nda öğle saatlerinde yaşandı. Arkadaşı ile birlikte kullandığı otomobille Antalya Havalimanı istikametine seyir halinde olan sürücü, sağ cam önündeki yılanı farketti. Kuyruğu ile sağ dış aynaya tutunan yılanı gören sürücü ve arkadaşı, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Otomobil sürücüsü o anları, "Araçla seyir halindeyken nereden geldiğini bilmediğimiz yılan araca girmeye çalıştı. Cırnık yolunda su kenarına bıraktık" notuyla paylaştı. Sürücü ve yanındaki arkadaşının "Şaka gibi ya" sözleri kamera kayıtlarına yansırken, "İnanılır gibi değil, iyi korkmamışlar" yorumları yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Doğu Karadeniz'de birinci sürgün yaş çay hasadı başladı
17 Mayıs 2021 18:57
|Karadeniz Sahil Yolu'nda çay ve fındık göçü yoğunluğu
17 Mayıs 2021 18:01
|En çok manda İstanbul'da var
17 Mayıs 2021 17:31
|Çanakkale'de parklar ve sahiller 1 Haziran'a kadar kapalı
17 Mayıs 2021 17:26
|Yaşlı adam tarlada namaz kılarken su kanalına düşerek öldü
17 Mayıs 2021 17:12
|Ordu'da nüfusun yüzde 43'ü aşılandı
17 Mayıs 2021 16:42
|Tam kapanmanın sona ermesiyle Gölcük ilgi odağı oldu
17 Mayıs 2021 16:21
|Belediye meclis üyeleri, huzur haklarını Filistin'e bağışladı
17 Mayıs 2021 15:29
|Belediye personeli, koronadan hayatını kaybetti
17 Mayıs 2021 14:48
|20 gün önce virüsü atlattı, söyledikleri ile şaşkına çevirdi
17 Mayıs 2021 14:43