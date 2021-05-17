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Trabzon'da ambulans refüje çarptı: 4 yaralı
Trabzon'da, hasta taşıyan ambulansın refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
|17 Mayıs 2021 18:25
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Alınan bilgiye göre, Of ilçesinden aldığı hastayı Trabzon'daki bir hastaneye götüren Ahmet D. yönetimindeki 61 FE 168 plakalı ambulans, Arsin ilçesi mevkisinde refüje çarparak yolun karşı şeridine geçti.
Kazada, sürücü Ahmet D, hemşire Sedanur Bulan, hasta Fatma Fındık ile adı öğrenilemeyen hasta yakını yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gönderilen sağlık ekiplerince Trabzon'daki hastanelere kaldırıldı.
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