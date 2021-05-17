Baltayla öldürdüğü annesi ile yan yana toprağa verildi
|17 Mayıs 2021 18:29
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Olay, dün saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Pazarsuyu Emecan Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen Turgut Alkan, birlikte yaşadığı annesiyle tartıştı. Annesini darp eden Alkan'ı sakinleştirmek için alt katta oturan kardeşi Hasan Alkan geldi. Alkan, kendisini sakinleştirmeye gelen kardeşiyle tartıştı. Daha sonra Turgut Alkan, evin önünde oturan kardeşi Hasan Alkan'ın baltayla saldırdı. Kafasından ağır yaralanan Hasan Alkan'ı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada annesinin sakinleştirmeye çalıştığı Turgut Alkan, baltayla annesinin de boğazını kesti. Kendisini sakinleştirmeye gelen akrabalarına da saldıran Turgut Alkan, olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Bir polisi belinden, diğerini de ayağından yaralayan Alkan, yaralı polis tarafından vurularak hayatını kaybetti. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan Hasan Alkan'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
ANNE İLE OĞLU YAN YANA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden anne ile oğlu için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Emecan Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kılınan cenaze namazında Şükriye Alkan ile oğlu Turgut Alkan'ın tabutları, yan yana koyuldu. Koranavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere uyularak kılınan cenaze namazının ardından anne ile oğlu yan yana toprağa verildi.
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