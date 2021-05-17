1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eşi ile arkadaşını öldürdü, 38 yıl hapse mahkum edildi

Arnavutköy'de, 10 yıllık eşi Aynur Yünkutay ile çocukluk arkadaşı Murat Ongun'u ilişkileri olduğu iddiasıyla ormanlık alanda öldüren İbrahim Yünkutay, 38 yıl hapse mahkum edildi. Karar öncesinde son sözü sorulan sanık, "Namusumuz için yaşıyoruz" dedi
 17 Mayıs 2021 18:42
+Aa- Yazdır
Eşi ile arkadaşını öldürdü, 38 yıl hapse mahkum edildi

Arnavutköy'de 3 Ocak 2020 tarihinde 10 yıllık eşi Aynur Yünkutay ve çocukluk arkadaşı Murat Olgun'u ilişkileri olduğu iddiasıyla ormanlık alanda öldüren sanık İbrahim Yünkutay'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Yünkutay, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Aynur Yünkutay'ın anne ve babası ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Yünkutay'ın avukatı savunmasında, müvekkilinin öldürme kastı ile hareket etmediğini belirterek haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

"Namusumuz için yaşıyoruz"

Duruşmada son sözü sorulan sanık İbrahim Yünkutay, "Psikolojim bozuktur. Bundan dolayı hastaneye sevk edilmeyi ve oradan çıkacak rapora göre karar verilmesini talep ediyorum. Namusumuz için yaşıyoruz. Keşke böyle olmasaydı" ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatı ise beyanında, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İbrahim Yünkutay'ı Aynur Yünkutay'ı 'kasten öldürme' ve Murat Olgun'u 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan toplamda 38 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli İbrahim Yünkutay'ın eşi Aynur Yünkutay ile çocukluk arkadaşı Murat Olgun'un ilişkileri olduğu gerekçesiyle 3 Ocak 2020 tarihinde ormanlık alana götürdüğü ve silahla ateş ederek öldürdüğü kaydedilmişti. İddianamede, sanık Yünkutay'ın cinayetin ardından Yunanistan'a kaçtığı, daha sonra Türkiye'ye döndüğü ve bu kez Muhittin Çiçek'i silahla vurarak yaraladığı belirtilmişti.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli İbrahim Yünkutay'ın 'haksız tahrik altında tasarlayarak eşini öldürmek' ve 'haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından 36 yıldan 48 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sezgin Baran Korkmaz'a yokluğunda tutuklama kararı
17 Mayıs 2021 17:51		 'Pişt' sözü cinsel taciz sayıldı
15 Mayıs 2021 09:54
Mimar Sinan Üniversitesi'nde 80 bin liralık mobbing davası
14 Mayıs 2021 09:00		 Bebeğini ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı
11 Mayıs 2021 20:35
'Elim kaşınıyor' tehdidi pahalıya mal oldu
07 Mayıs 2021 12:18		 İlker Başbuğ'a 3 yıla kadar hapis istemi
05 Mayıs 2021 16:45
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı, taleplerinin geri çevrilmesine itiraz etti
04 Mayıs 2021 15:45		 5 kilo patlayıcı ile yakalanmışlardı! 3 şüpheli tutuklandı
02 Mayıs 2021 18:39
Hemşireyi saldırıdan korumak isteyen sağlık memuru mağdur oldu
02 Mayıs 2021 14:40		 Veteriner Arda Erdabak'a saldıran 2 kişi tutuklandı
02 Mayıs 2021 02:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:57 - Doğu Karadeniz'de birinci sürgün yaş çay hasadı başladı18:55 - Kabine toplandı: Erdoğan'ın esnafa müjdeleri bekleniyor18:42 - Eşi ile arkadaşını öldürdü, 38 yıl hapse mahkum edildi18:29 - Baltayla öldürdüğü annesi ile yan yana toprağa verildi18:25 - Trabzon'da ambulans refüje çarptı: 4 yaralı18:20 - Borsa günü yükselişle tamamladı
18:17 - Kirazın dalında kalmasına gönlü razı olmadı, internetten 'ağaç kiralama' dönemini başlattı18:09 - Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı gördüler18:01 - Karadeniz Sahil Yolu'nda çay ve fındık göçü yoğunluğu17:52 - Sağlık Bakanlığı ek ödeme yazısını birimlere gönderdi17:51 - Sezgin Baran Korkmaz'a yokluğunda tutuklama kararı17:46 - BM Genel Kurulu, Filistin için perşembe toplanacak
17:43 - Thodex'in 3 lüks aracına haciz konuldu17:37 - Tunç Şatıroğlu: Altın rekora koşuyor17:35 - CHP'nin yeni anayasa teklifi hazır17:33 - Traktör kazasında ölen 4 kişinin römorktaki görüntüleri ortaya çıktı17:31 - En çok manda İstanbul'da var
17:28 - Altın yükselişini sürdürdü: Gramı 497 TL
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt
Nagehan Alçı yine öğretmenlere sataştı
Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif konuştu
3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı
En beğenilen siyasetçi anketinde sıralama değişti
Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?
Turizm Bakanı'nın eşi paylaştı, mide bulandıran görüntü
Uğur Karakullukçu program çıkışı saldırıya uğradı
650 bin kamu işçisi için zam pazarlığı başlıyor
Soylu, Peker'in kendisiyle ilgili iddialarının araştırılmasını istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
-daş eki 2
halı yıkamak 1
çekirdek 2
amigurumi 3
görünmez olmak 3
Perde takmak 5
termodinamik 1
göreceğiz cumartesi ne olacağını 4
tatil yaramış 4
aklına gelen başına gelmesi 2
SON İLANLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5 işçi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi eski hükümlü işçi alacak
Ankara Üniversitesi 45 İşçi Alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 102 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam