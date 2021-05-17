Doğu Karadeniz'de birinci sürgün yaş çay hasadı başladı
|17 Mayıs 2021 18:57
|+Aa- Yazdır
ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, havaların iyi gitmesiyle bazı bölgelerde yaş çayın toplanacak kıvama geldiğini söyledi.
Üreticilerin bahçelerini kontrol ederek hasat olgunluğuna ulaşmış çaylarını beklemeden toplamalarının, kalite anlamında önem arz ettiğine dikkati çeken Alim, "Bugün itibarıyla alımlarımızı gerçekleştirmeye başladık. Çayımızın geleceği için kaliteden ödün vermeden herkesin bahçeden bardağa gayret göstermesini istiyoruz." dedi.
Alim, 2021 yılı birinci sürgün alım kotasının dönüm başına 600 kilogram olarak uygulanacağını da ifade ederek, an itibarıyla Rize'de 231, Artvin'de 114, Trabzon ve Giresun'da 15 ton olmak üzere toplam 360 ton alım yaptıklarını, gün sonunda bu miktarın 450 ton seviyelerine çıkmasını beklediğini kaydetti.
Öte yandan bölgede, bazı özel sektör işletmelerinin de yaş çay alımlarına başladığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı gördüler
17 Mayıs 2021 18:09
|Karadeniz Sahil Yolu'nda çay ve fındık göçü yoğunluğu
17 Mayıs 2021 18:01
|En çok manda İstanbul'da var
17 Mayıs 2021 17:31
|Çanakkale'de parklar ve sahiller 1 Haziran'a kadar kapalı
17 Mayıs 2021 17:26
|Yaşlı adam tarlada namaz kılarken su kanalına düşerek öldü
17 Mayıs 2021 17:12
|Ordu'da nüfusun yüzde 43'ü aşılandı
17 Mayıs 2021 16:42
|Tam kapanmanın sona ermesiyle Gölcük ilgi odağı oldu
17 Mayıs 2021 16:21
|Belediye meclis üyeleri, huzur haklarını Filistin'e bağışladı
17 Mayıs 2021 15:29
|Belediye personeli, koronadan hayatını kaybetti
17 Mayıs 2021 14:48
|20 gün önce virüsü atlattı, söyledikleri ile şaşkına çevirdi
17 Mayıs 2021 14:43