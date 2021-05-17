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Doğu Karadeniz'de birinci sürgün yaş çay hasadı başladı

Doğu Karadeniz'de, 2021 yılı birinci sürgün yaş çay hasadı başladı
 17 Mayıs 2021 18:57
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Doğu Karadeniz'de birinci sürgün yaş çay hasadı başladı

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, havaların iyi gitmesiyle bazı bölgelerde yaş çayın toplanacak kıvama geldiğini söyledi.

Üreticilerin bahçelerini kontrol ederek hasat olgunluğuna ulaşmış çaylarını beklemeden toplamalarının, kalite anlamında önem arz ettiğine dikkati çeken Alim, "Bugün itibarıyla alımlarımızı gerçekleştirmeye başladık. Çayımızın geleceği için kaliteden ödün vermeden herkesin bahçeden bardağa gayret göstermesini istiyoruz." dedi.

Alim, 2021 yılı birinci sürgün alım kotasının dönüm başına 600 kilogram olarak uygulanacağını da ifade ederek, an itibarıyla Rize'de 231, Artvin'de 114, Trabzon ve Giresun'da 15 ton olmak üzere toplam 360 ton alım yaptıklarını, gün sonunda bu miktarın 450 ton seviyelerine çıkmasını beklediğini kaydetti.

Öte yandan bölgede, bazı özel sektör işletmelerinin de yaş çay alımlarına başladığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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