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Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.
 17 Mayıs 2021 20:30
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Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 17 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu, 13 bin 864 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 923 olarak açıklandı.

Test sayısı 51 milyon 076 bin 732'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 127 bin 548, vefat sayısı 44 bin 983, ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu.
Memurlar.Net
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