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İş yerinde kurduğu çilingir sofrası pahalıya mal oldu

Görev yaptığı kurumda, bayram günü mesai saatleri dışında alkol masası kuran güvenlik görevlisi tazminatsız işten kovuldu.
 17 Mayıs 2021 19:08
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İş yerinde kurduğu çilingir sofrası pahalıya mal oldu

Mahkemenin 'mağdur edildi' kararıyla sevinen güvenlik görevlisi Yargıtay'dan gelen 'tazminat ödenemez' haberiyle sarsıldı.

Emekli asker, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde güvenlik amiri olarak çalıştığı kurumda nöbetçi güvenlikçilerinin bayramını kutlamak için çikolatayı alıp iş yerine gitti. Güvenlik müdürü gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. 'Bayramda iş yerine kimse uğramaz' diye düşünen ve o gün nöbeti olmayan güvenlikçi çalışanlar, iş yerinin bahçesine masa kurarak içki içerken yakalandı.

Durum karşısında şaşkına dönen amir, kurum müdürünü arayarak durumdan haberdar etti. Olay günü mesaisi olmayan güvenlikçi işten atıldı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan güvenlik görevlisi, çalışırken iş akdinin neden belirtilmeden feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin, fazla mesai, noter masrafı ve manevi tazminat alacaklarının hem taşeron şirketten hem de kamu kurumundan tahsilini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmederken, güvenlik görevlisine kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi. Davalılar kararı temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi.

Oy birliği ile alınan Yargıtay kararında, iş yerinde alkol alınmasının mesai saatleri içinde ya da dışında olmasının bir anlamı olmadığına dikkat çekildi. Kararda, "Mahkemece, davacının iş yerinde yedi yıldan fazla bir süredir çalışmakta olduğu, mesai saatleri dışında da olsa işyerinde alkollü olarak bulunmasının doğru bir davranış olmadığı ancak davacının alkollü olarak iş yerinde bulunduğu sırada karıştığı adli olayın bulunmadığına dikkat çekilmiştir. İş Mahkemesi; davacının işyerinde hoş karşılanamayacak bu davranışı, davacının kıdemi de değerlendirildiğinde bir disiplin cezası kapsamında değerlendirilebilecekken son çare olan fesih yoluna gidilmesinin doğru bulunmadığı, iş akdinin feshi yoluna gidilecek ise de somut olayda iş akdinin ancak geçerli nedenle feshedilebileceği ve geçerli nedenle fesih halinde de davacının kıdem ve ihbar tazminatı talep etme hakkı bulunduğu gerekçesiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı talep edebileceği sonucuna varmıştır. Davacının mesai saatleri dışında da olsa iş yerinde alkol aldığı ve sarhoş olduğu tutanak içerikleri ve tutanak tanığının beyanlarından anlaşılmaktadır. Davacının iş akdinin haklı nedenle feshedilebilmesi için 4857 Sayılı İş Kanun'un 25 II/d maddesi gereğince bu sebep yeterli olup işçinin alkollü bir şekilde iş yerinde bulunmasının iş akdinin haklı nedenle fesih sebebi sayılması için mesai saati içerisinde olmasına veya mesai saati dışında olup da işçinin adli bir olaya karışmasına gerek bulunmamaktadır. Bu sebeple davalı tarafça haklı fesih iddiası kanıtlandığından kıdem ve ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekirken mahkemece hatalı değerlendirme yapılarak yazılı gerekçe ile kabulü bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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