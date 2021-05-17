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Arçelik, ABD'li Whirlpool'un üretim merkezini satın aldı

78,3 milyon avroluk anlaşma, Whirlpool'un Manisa'daki 2 üretim fabrikası ve depolama alanını kapsıyor- Yıllık 2,7 milyon adet soğutucu ve çamaşır makinesi üretim kapasitesine sahip fabrikalardan 3 yıl boyunca Whirlpool'un Avrupa'daki şirketlerine ihracat gerçekleştirilecek
 17 Mayıs 2021 19:24
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Arçelik, ABD'li Whirlpool'un üretim merkezini satın aldı

Arçelik, stratejik büyüme hedefi doğrultusunda ABD merkezli Whirlpool'un Türkiye'deki üretim operasyonlarını gerçekleştiren Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'yi 78,3 milyon avroya satın aldı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, stratejik büyüme hamlelerine bir yenisini daha ekleyen şirket, Whirlpool'un Manisa'daki işletmesi içerisinde yer alan, 2 fabrikası ve depolama alanı bulunan Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'yi satın almak üzere anlaşma imzaladı.

İlgili otoritelerin onayının alınması dahil, kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben satın alma işlemi tamamlanacak. Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 134 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 245 bin metrekarelik alanda bulunan üretim tesislerinde soğutucu ve çamaşır makinesi üretimi gerçekleştiriliyor.

Arçelik'in yatırım yaptığı yıllık 2,7 milyon adet üretim (1,3 milyon adet soğutucu ve 1,4 milyon adet çamaşır makinesi) kapasitesine sahip olan fabrikalardan 3 yıl boyunca Whirlpool'un Avrupa'daki şirketlerine ihracat gerçekleştirilecek.

Satın almayla Arçelik'in yurt içindeki üretim tesisi sayısı 10'a yükselirken, toplam istihdamı da 1.000 kişi artacak.

- "Artan talebi karşılamak adına Arçelik'e önemli katkı sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, 8 ülkede 22 üretim tesisi ve 12 markasıyla 145'ten fazla ülkede operasyonu bulunan Arçelik'in, Avrupa beyaz eşya pazarının önemli oyuncularından olduğunu bildirdi.

Son 5 yılda gerçekleştirdikleri 6,8 milyar lira yatırımla, dışa bağımlı kalmadan teknoloji geliştirmeye, yetkinliklerini artırmaya odaklandıklarını kaydeden Bulgurlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Whirlpool'un Türkiye'deki üretim operasyonlarını satın alarak stratejik büyüme vizyonumuz kapsamında önemli bir adım atıyoruz. Manisa, lojistik, ihracat olanakları ve geniş yardımcı sanayi ekosistemi açısından global pazarlara erişimi olan önemli bir üretim merkezi. Bu atılım, Avrupa başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz diğer pazarlarda da artan talebi karşılamak adına Arçelik'e önemli bir katkı sağlayacak. İleri üretim teknolojilerimiz, inovatif ürün teknolojilerimiz ve sürdürülebilirlik alanındaki öncü uygulamalarımızı bu tesislere de entegre ederek önemli bir sinerji yakalamayı hedefliyoruz. Beyaz eşyada önemli bir üretim merkezi olan ülkemizin ihracat potansiyelini artırmak adına da değerli bir hamle yapmış olduk."

- "İyi uygulamalarımızı yeni tesise taşımayı hedefliyoruz"

Hakan Bulgurlu, sürdürülebilirlik anlayışları çerçevesinde tüm tesislerde yaptıkları çalışmalarla sorumlu üretimi destekleyecek ürün, teknoloji, servis ve projeler geliştirmeyi, bu konudaki farkındalığı artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Manisa'daki tesisin mevcut kaynaklarını koruma ve büyüme odaklı geliştirme hedefleri kapsamında üretim teknolojilerini ve iyi uygulamalarını bu tesise taşımayı hedeflediklerini anlatan Bulgurlu, "Yapacağımız fizibilite çalışmaları sonrasında üretim tesisi ve depolama alanının daha efektif ve büyüme odaklı kullanılması için yol haritasını belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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