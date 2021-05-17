Kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti
|17 Mayıs 2021 20:05
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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Köprüçay köyü Yenitepe mevkisinde, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen "Eren-13 Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu"nda silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan güvenlik korucusu Zeki Kaçmaz'ın cenazesi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından Pervari ilçesi Palamutlu köyüne bağlı Kilis mezrasına getirildi.
Burada katafalka konulan Kaçmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, saygı duruşunda bulunulup öz geçmişinin okunmasının ardından Kilis Mezarlığına getirildi.
Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, Kaçmaz'ın babası ve yakınlarını teskin etmeye çalıştı.
İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan'ın kıldırdığı namazın ardından Kaçmaz'ın cenazesi, dualar eşliğinde Kilis Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Kaçmaz'ın yakınları, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hasan Acar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Tuğan, Kaymakam Aziz Kayabaşı, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze töreninin ardından Kilis mezrasına geçen Vali Hacıbektaşoğlu, Kaçmaz'ın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.
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