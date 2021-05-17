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EMA: Pfizer-Biontech aşısı buzdolabında bir ay saklanabilir

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BioNTech aşısının buzdolabında bir ay saklanabileceğini açıkladı.
 17 Mayıs 2021 20:07
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EMA: Pfizer-Biontech aşısı buzdolabında bir ay saklanabilir

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) İnsan İlaçları Komitesi (CHMP) tarafından yapılan yazılı açıklamada, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa Birliği'ndeki (AB) aşılama merkezlerinde aşının işlenmesini kolaylaştıracak onaylı saklama koşullarında değişiklik yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, yapılan değişiklik ile açılmamış olan flakon serumlarının 2-8 derecede, yani derin dondurucu koşullarından çıktıktan sonra normal bir buzdolabında onaylanmış saklama süresinin 5 günden 31 güne uzatıldığı bildirildi.

Aşının depolanması ve taşınmasında artan esnekliğin AB üye devletlerinde aşı uygulamasının planlanması ve lojistiği üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
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