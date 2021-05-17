1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rus aşısı ve Rusya'dan uçuşlarla ilgili takvim belirlendi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus aşısının Türkiye'ye gelmesi ve Rusya'dan uçuşların başlaması ile ilgili atılacak adımlar ve sürecin hızlandırılması konusunda mutabakat sağlandığını belirterek, bu hususta yakın vadede bir takvimin belirlendiğini bildirdi.
 17 Mayıs 2021 20:27
+Aa- Yazdır
Rus aşısı ve Rusya'dan uçuşlarla ilgili takvim belirlendi

Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, muhataplarıyla yaptığı görüşme sonrasında Vnukovo Havaalanı'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, Rusya ile çok kapsamlı bir ilişki ağı bulunduğunu hatırlatan Kalın, yaptıkları görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları etraflı şekilde ele aldıklarını kaydetti.

Bu kapsamda ticari ilişkilerden turizme, enerji iş birliğinden Karabağ, Libya ve Suriye'ye kadar çok geniş perspektifte görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Kalın, "Bu ikili ilişkilerin seviyesine yakışır bir şekilde, özellikle bugün aşı ve turizm ile ilgili konularda, Sayın Bakanımız çok doyurucu ve kapsamlı bir sunum yaptı. Rus mevkidaşları da bunun notunu aldı." ifadesini kullandı.

Rus yetkililerin, Türkiye'deki kapanma, şimdiki kademeli açılma ile ilgili süreci ve vaka sayılarını yakından takip ettiğini aktaran Kalın, "Alınan tedbirler netice veriyor. En yakın sürede hem Rus aşısının Türkiye'ye gelmesiyle ilgili hem de turizm sezonunun, uçuşların başlaması ile ilgili atılacak adımlar ve sürecin hızlandırılması konularında mutabakat sağladık. Önümüzde, yakın vadede bir takvim var. Atılacak adımları, birlikte yakın bir şekilde takip edeceğiz." diye konuştu.

- Filistin konusu da gündeme getirildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da gündeme getirdiklerini vurgulayan Kalın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölgenin jeopolitik gelişmeleriyle ilgili önemli hadiseler yaşanıyor, yaşanmaya devam edecek. Filistin konusunu özellikle gündeme getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile yaptığı görüşmede dile getirdiği gibi, Türkiye'nin ve Rusya'nın özellikle bu konuda birlikte hareket etmesi ve bu yaşanan katliama son verilmesi ile ilgili ortak adım atılması konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Bölgesel barış ve huzurun sağlanması noktasında Rusya Federasyonu ile yakın iş birliğimizi devam ettireceğiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
17 Mayıs 2021 20:30		 Erdoğan: 235 bin esnafa 5 bin TL hibe verilecek
17 Mayıs 2021 19:44
Erdoğan: Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık
17 Mayıs 2021 19:34		 Kadının kıyafet tercihi yüzünden darp edildiği iddiası
17 Mayıs 2021 19:17
CHP'nin yeni anayasa teklifi hazır
17 Mayıs 2021 17:35		 RTÜK Başkanı 'RTÜK iktidarın sopası' başlıklı haberleri yalanladı
17 Mayıs 2021 16:12
Muharrem İnce partisini kurdu. İşte A takımı
17 Mayıs 2021 16:04		 Milletvekilinden çakma üniversite diploması
17 Mayıs 2021 12:39
Erdoğan, Papa Fransuva ile 'İsrail'in saldırılarını' görüştü
17 Mayıs 2021 11:50		 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten BM'nin İsrail ve Filistin'e çağrısına tepki
17 Mayıs 2021 11:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:30 - Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor20:27 - Rus aşısı ve Rusya'dan uçuşlarla ilgili takvim belirlendi20:07 - EMA: Pfizer-Biontech aşısı buzdolabında bir ay saklanabilir20:05 - Kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti19:58 - PKK'nin Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin öldürüldü19:44 - Erdoğan: 235 bin esnafa 5 bin TL hibe verilecek
19:34 - Erdoğan: Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık19:24 - Arçelik, ABD'li Whirlpool'un üretim merkezini satın aldı19:17 - Kadının kıyafet tercihi yüzünden darp edildiği iddiası19:08 - İş yerinde kurduğu çilingir sofrası pahalıya mal oldu18:57 - Doğu Karadeniz'de birinci sürgün yaş çay hasadı başladı18:42 - Eşi ile arkadaşını öldürdü, 38 yıl hapse mahkum edildi
18:29 - Baltayla öldürdüğü annesi ile yan yana toprağa verildi18:25 - Trabzon'da ambulans refüje çarptı: 4 yaralı18:20 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:17 - Kirazın dalında kalmasına gönlü razı olmadı, internetten 'ağaç kiralama' dönemini başlattı18:09 - Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı gördüler
18:01 - Karadeniz Sahil Yolu'nda çay ve fındık göçü yoğunluğu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt
Nagehan Alçı yine öğretmenlere sataştı
Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif konuştu
3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı
En beğenilen siyasetçi anketinde sıralama değişti
Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?
Turizm Bakanı'nın eşi paylaştı, mide bulandıran görüntü
Erdoğan: Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık
Uğur Karakullukçu program çıkışı saldırıya uğradı
650 bin kamu işçisi için zam pazarlığı başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
israil 1
infial yaratmak 2
memleket partisi 1
Yaşlanma belirtileri 4
beşiktaş 2
yemlemek 3
novak djokoviç 1
amigurumi 3
Normal Şartlar Altında 3
Behçet Açıkmeşe 1
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam