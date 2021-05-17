Tam kapanma bitti, vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti
Türkiye genelinde 17 gün süren tam kapanmanın ardından İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda adeta insan seli oluştu.
|17 Mayıs 2021 20:54
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29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Tam kapanma sonrasında adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluğun oluştuğu İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda korona virüs önlemlerinin de hiçe sayıldığı görüldü.
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