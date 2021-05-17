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Giresun Adası'nda arkeolojik kazılar yeniden başlıyor

Giresun Adası'nda arkeolojik kazıların sonbaharda yeniden başlayacağı bildirildi.
 17 Mayıs 2021 21:03
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Giresun Adası'nda arkeolojik kazılar yeniden başlıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun Adası'nın yaklaşık 38 bin 507 metrekarelik alanı kaplayan, üzerinde insan yerleşimi bulunmuş, Karadeniz'in nadir adalarından biri olduğu belirtildi.

Tarihte "Aretias", "Nesos", "Areos" ve "Khalkeritis" gibi pek çok isimle anılan adada, MÖ 2 binden itibaren yerleşimin başladığının düşünüldüğü ifade edilen açıklamada, bölgede Helen, Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda yapı kalıntısı ve yaşam ibaresine rastlandığı aktarıldı.

Açıklamada, mülkiyeti Hazineye ait adanın, Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün kararıyla 17 Mayıs 1991'de ikinci derecede doğal ve arkeolojik sit alanı ilan edildiği ve bölgede 2009-2017 yılları arasında kazı çalışmaları yapıldığı anımsatıldı.

Kazılarda tarihi yapılar, eşyalar, mezarlar ve iskeletlerin ortaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Giresun Adası'nın yüzeyinde ve toprağın altında bir hazine gibi yatan geçmişin kalıntıları günümüze değin birçok bilimsel çalışma ile gün yüzüne çıkartılmaya çalışılmıştır. Ancak Karadeniz'in engin mavi sularında adeta büyülü görüntüsüyle daha birçok bilinmeze gebe olan ada, elbette ki birçok yeni araştırmayı ve bilimsel çalışmayı beklemektedir. Giresun turizmine katkısı sonsuz olacak bu tabiat şaheserinin bilimsel anlamdaki arkeolojik kazı çalışmalarının yapılabilmesi için Eylül-Ekim 2021 döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Giresun Müze Müdürlüğünün, arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşan uzman kadrosu ve teknik ekibiyle tekrar kazılara başlanacaktır."
Anadolu Ajansı
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