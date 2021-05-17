Düne göre aşı olanların sayısı 431 bin arttı

MRNA AŞILARI VÜCUDUN DNA'SINI BOZAR MI? "mRNA aşıları DNA'yı bozuyor mu?" "Aşı kısırlığa mı neden oluyor?", "Aşı aceleye mi getirildi?" ve "Hastalığı geçirmek daha mı fazla koruyor?" sorularının yanıtlarını bu haberde bulabilirsiniz.