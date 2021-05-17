Düne göre aşı olanların sayısı 431 bin arttı
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.
|17 Mayıs 2021 21:06
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İBB'den ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına açıklama
17 Mayıs 2021 17:20
|'Kademeli normalleşme'nin ilk gününde trafik denetimleri artırıldı
17 Mayıs 2021 17:01
|İki ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
17 Mayıs 2021 16:35
|Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı yarın geçişlere açılacak
17 Mayıs 2021 16:07
|Ticaret Bakanlığında, aile birlikteliği imkansız hale getirildi
17 Mayıs 2021 13:41
|Yaralanan motosikletli kurye hastanede hayatını kaybetti
17 Mayıs 2021 11:55
|Hakim ve savcı adayları için üniversitelerle akademik iş birliği yapıldı
17 Mayıs 2021 11:35
|DMO'nun kamu alımlarında tasarruf ve yerli ürün ön plana çıkacak
17 Mayıs 2021 11:10
|Sağlıkla oynadılar 'reklam' cezası aldılar
17 Mayıs 2021 07:42
|Rize'nin İkizdere ilçesinde gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
16 Mayıs 2021 21:14