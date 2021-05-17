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Düne göre aşı olanların sayısı 431 bin arttı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.
 17 Mayıs 2021 21:06
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Düne göre aşı olanların sayısı 431 bin arttı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 21.00 itibarıyla 26 milyon 226 bin 641'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca, son 24 saatte Kovid-19'la mücadele kapsamında 431 bin 483 doz aşı yapıldı.
Anadolu Ajansı
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