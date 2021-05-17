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Erdoğan'ın tarımla ilgili müjdeleri Trakya çiftçisini sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni destek paketleri, Trakya'daki çiftçilerin yüzünü güldürdü.
 17 Mayıs 2021 21:24
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Erdoğan'ın tarımla ilgili müjdeleri Trakya çiftçisini sevindirdi

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, açıklanan fiyatların çiftçiye rahat bir nefes aldıracağına inandığını söyledi.

Güzel bir sezon geçirmeyi temenni ettiklerini anlatan Şaylan, çiftçilerin açıklanan fiyatlardan memnun olduğunu kaydetti.

Gübre fiyatları ile tohum fiyatlarına ilişkin de bir düzenleme yapılmasını gerektiğini dile getiren Şaylan, "Bu sezon güzel bir rekolte elde edersek, fiyatlar son derece güzel. Geçen yıl arpa fiyatı ton başına 1300, buğday 1600 lira civarındaydı. Bu yıl ise bu fiyatın arpa ton başına 1750, buğdayın ise 2 bin 250 olarak açıklanması çok güzel." dedi.

Hasat sezonunu heyecanla beklediklerini ifade eden Şaylan, "Açıklanan fiyatlar tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. Artık hasadı bekleyeceğiz. Güzel bir ürün elde etmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf ettik. Salgın sürecinde çiftçinin ve üreticinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bunu tüm dünya görmüş oldu. Devlet yetkilerimiz de bu süreçte çiftçiyi elinden geldiğince desteklemeye çalışıyor. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- "Çok mutlu olduk"

Çiftçi Atilla Baylan ise açıklanan fiyatlardan son derece memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Salgın sürecinde üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını anlatan Baylan, çiftçinin alın teri ve emeğinin karşılık bulmaya başladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Baylan, "Fiyatlar son derece yerinde. Çok mutlu olduk. Artık emeğimizin karşılığını alacağız. Hasadımız da iyi geçerse çiftçi için bayram niteliğinde bir sezon olacak." ifadelerini kullandı.

- "Çiftçilere verilen destekler çok güzel"

Edineli çiftçi Ahmet Demircan ise açıklanan fiyatların tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Çiftçilere verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Demircan, açıklanan buğday ve arpa alım fiyatlarının çiftçileri sevindirdiğini vurguladı.

Yağcılı köyünden Süleyman Akın da çiftçilere yönelik açıklanan desteklerin memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Çiftçilere verilen destekler çok güzel, buğday alım fiyatları da güzel. Çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Tekirdağ Hayrabolu Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı ise buğday fiyatının üreticileri sevindirdiğini dile getirdi.

Çiftçilerin girdi masraflarının fazla olduğunu ifade eden Çıkrıkçılı, " Çiftçilerimiz her şeye rağmen üretime devam ediyor. Salgın döneminde de tarımın ne kadar önemli olduğunu herkes gördü. Cumhurbaşkanının açıkladığı buğday fiyatı da üreticiler tarafından olumlu karşılandı. İnşallah yağışların da güzel olmasıyla rekoltenin istenilen seviyede alınması bu yıl çiftçinin yüzünü güldürecektir." diye konuştu.

Tekirdağ'da çiftçilik yapan Ünal İncehasan da açıklanan çiftçilerin rahat edeceğini ve emeklerinin karşılığını alacağını vurguladı.
Anadolu Ajansı
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