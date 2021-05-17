MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitime dair 17 Mayıs 2021 tarihli iki yeni yazı
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime dair 17 Mayıs tarihli yazılarını ilgili birimlere iletti
|17 Mayıs 2021 21:44
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MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime dair 17 Mayıs 2021 tarihli yazılarını ilgili birimlere iletti
Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün yazısında rüm resmi bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı ve özel eğitim anaokulları, özel eğitim anasınıfları ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada beş gün, günde 6 saat etkinmlik saati ve bir etkinlik süresi 30 dakika olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağı belirtildi.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün yazısında ise tüm kursların 17 Mayıs ila 1 Haziran 2021 tarihleri arasında hafta içinde yüz yüze eğitim şeklinde eğitime devam edeceği belirtildi.
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