Yeni Atak helikopterleri EGM'ye teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, T129 Atam helikopteri Faz-2 versiyonunun ikincisinin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini duyurdu.
|17 Mayıs 2021 21:51
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Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabında Atak helikopterinin görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki hakimiyetini artırmak için üretmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak helikopteri Faz-2 versiyonunun ikincisini teslim ettik" ifadeleri kullanıldı.
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