1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kurbağalıdere'de 'deniz salyası' nedeniyle beyaz tabaka oluştu

Kadıköy'de Kurbağalıdere'de su yüzeyinde, deniz salyasından (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka oluştu.
 17 Mayıs 2021 22:24
+Aa- Yazdır
Kurbağalıdere'de 'deniz salyası' nedeniyle beyaz tabaka oluştu

/p>

Marmara Denizi'nde birçok noktada görülen deniz salyası, Kurbağalıdere'de de etkili oldu.

Teknelerin bulunduğu kısmı kaplayan müsilaj nedeniyle beyaz tabaka oluşurken balıkçılar, bu durumun her sene görüldüğünü ancak bu yıl yoğunluğun daha fazla olduğunu ifade ettiler.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara'daki yeni kavşak ve bağlantı yolları yarın açılıyor
17 Mayıs 2021 23:23		 Giresun Adası'nda arkeolojik kazılar yeniden başlıyor
17 Mayıs 2021 21:03
Trabzon'da 8 yapay Uzungöl'ün ilki tamamlandı
17 Mayıs 2021 20:58		 Doğu Karadeniz'de birinci sürgün yaş çay hasadı başladı
17 Mayıs 2021 18:57
Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı gördüler
17 Mayıs 2021 18:09		 Karadeniz Sahil Yolu'nda çay ve fındık göçü yoğunluğu
17 Mayıs 2021 18:01
En çok manda İstanbul'da var
17 Mayıs 2021 17:31		 Çanakkale'de parklar ve sahiller 1 Haziran'a kadar kapalı
17 Mayıs 2021 17:26
Yaşlı adam tarlada namaz kılarken su kanalına düşerek öldü
17 Mayıs 2021 17:12		 Ordu'da nüfusun yüzde 43'ü aşılandı
17 Mayıs 2021 16:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:38 - Devlet desteğiyle mantar üretimi! Bin kişiye iş sağladı23:35 - Kol ağrısı diye gitti, kanser olduğu ortaya çıktı23:31 - TMO, 2021 hububat ve bakliyat alım detaylarını belirledi23:30 - Gençlerde mutluluk kaynağı sağlık23:29 - Bilinçsizce gıda takviyeleri kullananlara uyarılar23:27 - Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı
23:26 - Beşiktaş borsa liginde de şampiyon23:23 - Ankara'daki yeni kavşak ve bağlantı yolları yarın açılıyor23:21 - Bilinçsiz zirai ilaç kullanımı Türkiye'de arı kayıplarını artırdı23:21 - Sağlık Bakanlığı GYS sözlü sınav sonuçlarını açıkladı23:10 - Harvard Üniversitesi: Günde 7 bin 500 adımdan fazlası zarar23:07 - Hamas, İsrail'e ait Urim Üssü'nü vurduğunu açıkladı
23:05 - 18 yaşından küçüklerin BES'e dahil edilmesi teklifi kabul edildi23:04 - Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu23:00 - 12. sınıflar ve mezunlara yönelik özel öğretim kursları yüz yüze eğitim verecek22:55 - BtcTurk'ten veri ihlali hakkında yeni açıklama22:50 - Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'yı kınadı
22:48 - Bakan Muş, hibe desteklerine ilişkin bilgi verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt
Nagehan Alçı yine öğretmenlere sataştı
Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif konuştu
3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı
MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitime dair 17 Mayıs 2021 tarihli üç yeni yazı
Turizm Bakanı'nın eşi paylaştı, mide bulandıran görüntü
En beğenilen siyasetçi anketinde sıralama değişti
Erdoğan: Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık
Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?
Tunç Şatıroğlu: Altın rekora koşuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
amigurumi 3
yurdum insanı 3
jezero krateri 1
hüsrana uğramak 1
Kendine iyi bak 1
Dava adamı 1
unutulmaz türk dizileri 4
leylak 2
markete giderken yüzüm yandı 1
tatil yaramış 4
SON İLANLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5 işçi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi eski hükümlü işçi alacak
Ankara Üniversitesi 45 İşçi Alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 102 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam