1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'yı kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer'in, İsrail'in Filistinlileri hedef alan saldırılarına karşı ülkesinde düzenlenen protestolar bağlamında Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik beyanlarını reddetti ve kınadı.
 17 Mayıs 2021 22:50
+Aa- Yazdır
Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'yı kınadı

Bilgiç, konuya ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.

Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Avusturya İçişleri Bakanı'nın, İsrail'in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına karşı Viyana'da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz.

Avusturya makamlarını tamamen iç politika kaygılarıyla yapılan ve Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar veren Türkiye aleyhtarı bu tür açıklamalara son vermeye davet ediyoruz."

Nehammer, geçen yıl Avusturya'da yaşanan suç ve yasa dışı eylemlere yönelik bilançoyu değerlendirmek üzere düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin, Filistin'e yönelik saldırıları artırarak sürdüren İsrail'e verdiği desteği yinelemişti. Avusturya'da Yahudilerin güven içinde yaşamasının kendileri için tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Nehammer, bu nedenle her türlü antisemitizm ve İsrail karşıtı tutumla kararlılıkla mücadele edileceğini söylemişti.

Karl Nehammer, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "İsrail krizi" olarak tanımlayarak, bu gerilimin artmasında Türkiye'nin rol oynadığını ileri sürmüştü.

Türkiye'nin, söz konusu gerginliğe ne tür bir etkisinin olduğuna ilişkin soru üzerine ise Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına işaret ederek, Viyana'da düzenlenen gösterilerde Türk bayraklarının açılmasının ve İsrail politikaları karşıtı eylemlere Türk kökenli vatandaşların destek vermesinin, gerilimi artırdığı iddiasında bulunmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yeni Atak helikopterleri EGM'ye teslim edildi
17 Mayıs 2021 21:51		 Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
17 Mayıs 2021 20:30
Rus aşısı ve Rusya'dan uçuşlarla ilgili takvim belirlendi
17 Mayıs 2021 20:27		 Erdoğan: 235 bin esnafa 5 bin TL hibe verilecek
17 Mayıs 2021 19:44
Erdoğan: Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık
17 Mayıs 2021 19:34		 Kadının kıyafet tercihi yüzünden darp edildiği iddiası
17 Mayıs 2021 19:17
CHP'nin yeni anayasa teklifi hazır
17 Mayıs 2021 17:35		 RTÜK Başkanı 'RTÜK iktidarın sopası' başlıklı haberleri yalanladı
17 Mayıs 2021 16:12
Muharrem İnce partisini kurdu. İşte A takımı
17 Mayıs 2021 16:04		 Milletvekilinden çakma üniversite diploması
17 Mayıs 2021 12:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:46 - İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor23:38 - Devlet desteğiyle mantar üretimi! Bin kişiye iş sağladı23:35 - Kol ağrısı diye gitti, kanser olduğu ortaya çıktı23:31 - TMO, 2021 hububat ve bakliyat alım detaylarını belirledi23:30 - Gençlerde mutluluk kaynağı sağlık23:29 - Bilinçsizce gıda takviyeleri kullananlara uyarılar
23:27 - Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı23:26 - Beşiktaş borsa liginde de şampiyon23:23 - Ankara'daki yeni kavşak ve bağlantı yolları yarın açılıyor23:21 - Bilinçsiz zirai ilaç kullanımı Türkiye'de arı kayıplarını artırdı23:21 - Sağlık Bakanlığı GYS sözlü sınav sonuçlarını açıkladı23:10 - Harvard Üniversitesi: Günde 7 bin 500 adımdan fazlası zarar
23:07 - Hamas, İsrail'e ait Urim Üssü'nü vurduğunu açıkladı23:05 - 18 yaşından küçüklerin BES'e dahil edilmesi teklifi kabul edildi23:04 - Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu23:00 - 12. sınıflar ve mezunlara yönelik özel öğretim kursları yüz yüze eğitim verecek22:55 - BtcTurk'ten veri ihlali hakkında yeni açıklama
22:50 - Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'yı kınadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt
Nagehan Alçı yine öğretmenlere sataştı
Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif konuştu
3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı
MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitime dair 17 Mayıs 2021 tarihli üç yeni yazı
Turizm Bakanı'nın eşi paylaştı, mide bulandıran görüntü
En beğenilen siyasetçi anketinde sıralama değişti
Erdoğan: Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık
Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?
Tunç Şatıroğlu: Altın rekora koşuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
izindeyken sözlüğe musallat olmak 4
ankaragücü 5
memleket partisi 1
her şeyi görmezden gelmek 5
görünmez olmak 3
aşk şarkıları 3
eser sahibi 2
seyrüsefer 1
halı yıkamak 1
oksijen 2
SON İLANLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5 işçi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi eski hükümlü işçi alacak
Ankara Üniversitesi 45 İşçi Alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 102 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam