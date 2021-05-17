1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BtcTurk'ten veri ihlali hakkında yeni açıklama

Kripto para borsası BtcTurk, veri sızıntısı iddialarından sonra bugün bir açıklama daha yayınladı. Yapılan detaylı açıklamada verilerin şirket dışına nasıl çıktığına açıklık getirilirken KVKK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli bildirimlerin yapıldığı, kullanıcılarla iletişime geçildiği kaydedildi.
 17 Mayıs 2021 22:55
+Aa- Yazdır
BtcTurk'ten veri ihlali hakkında yeni açıklama

Açıklamada, "Bahse konu iddialarda sunulan örnek verilerin iş ortaklığı içerisinde olduğumuz kurumlar ile KVKK kapsamında yapılan sözleşmelere uygun olarak paylaşılmasından önce, Temmuz 2018 tarihinde sistem dışına çıkarılan veri setlerinden birinin taslak hali (veritabanından alınan ilk hali) olduğu değerlendirilmiştir. Bahse konu veri setinin depolandığı ortamda oluşan bir güvenlik ihlali neticesinde şirket dışına çıktığı düşünülmektedir." denildi.

"Selfie kayıtları, bakiye bilgileri, banka hesapları ve şifrelerle ilgili veri sızıntısı yok"

Kullanıcıların selfie kayıtları, bakiye bilgileri, banka hesapları, finansal şifreleri ve nitelikli verileri ile ilgili olarak herhangi bir veri sızıntısının söz konusu olmadığı vurgulandı. Veri ihlalinden Temmuz 2018 tarihinden önce kaydolmuş 516 bin 954 kullanıcının o sırada güncel olan aşağıdaki verilerinin etkilendiğinin düşünüldüğü belirtildi:

  • BtcTurk'te kayıtlı ad soyad, TC kimlik numarası ve kullanıcı numarası bilgisi
  • BtcTurk'te kayıtlı e-posta bilgisi
  • BtcTurk'te kayıtlı doğum tarihi
  • BtcTurk'te kayıtlı cep telefonu numarası
  • Temmuz 2018 öncesi hesaba en son giriş tarihi
  • Temmuz 2018 öncesi hesaba en son giriş yapılan IP adresi
  • Geri döndürülemez şekilde PBKDF2 algoritması ile maskelenmiş kullanıcı şifreleri

"Temmuz 2018'den sonraki üyeler ihlalden etkilenmedi"

Veri setinde yer almayan veriler ile Temmuz 2018 tarihinden sonra şirkete üye olan kullanıcıların bu ihlalden etkilenmediğinin altı çizildi.

Ayrıca şifre/parola gibi verilerin sistemlerde güvenle saklandığı, PBKDF2 algoritmasıyla korunduğundan geri döndürülmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı ifade edildi.

BtcTurk sistemlerinde mevcut durumda bir güvenlik zafiyetinin söz konusu olmadığı aktarılırken bunun şirket içi siber güvenlik ekibinin yanı sıra bağımsız şirketlere yaptırılan rutin denetimler ve sızma testleri ile sabit olduğu vurgulandı.

KVKK ve Başsavcılığa gerekli bildirimler yapıldı

BtcTurk, konuya ilişkin olarak KVKK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli bildirimlerin yapıldığını söyledi. Verilen bilgiye göre, suç unsuru içeren eylemlerde bulunan kişiler hakkında ilgili yasal mercilere başvurulurken şirket nezdinde tutulan Türk Lirası bakiyeleri ve kripto varlıklar ise güvende.

Açıklamada son olarak destek olan tüm kullanıcılara ve yapıcı eleştiri ile katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür edildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
17 Mayıs 2021 23:04		 İnfaz koruma memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
17 Mayıs 2021 22:44
Baltayla öldürdüğü annesi ile yan yana toprağa verildi
17 Mayıs 2021 18:29		 Trabzon'da ambulans refüje çarptı: 4 yaralı
17 Mayıs 2021 18:25
Traktör kazasında ölen 4 kişinin römorktaki görüntüleri ortaya çıktı
17 Mayıs 2021 17:33		 Kızını boğarak öldürdüğünü söyleyen anne polise teslim oldu
17 Mayıs 2021 15:37
Dövülüp görüntüleri sosyal medyada paylaşılan doktor: Yargısız infaz yaptılar
17 Mayıs 2021 15:18		 Bakan Soylu açıkladı: 1,5 tonun üzerinde esrar yakalandı
17 Mayıs 2021 15:07
Engellilerden, Beykent Üniversitesi Rektörü hakkında suç duyurusu
17 Mayıs 2021 15:00		 Soylu, Peker'in kendisiyle ilgili iddialarının araştırılmasını istedi
17 Mayıs 2021 13:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:38 - Devlet desteğiyle mantar üretimi! Bin kişiye iş sağladı23:35 - Kol ağrısı diye gitti, kanser olduğu ortaya çıktı23:31 - TMO, 2021 hububat ve bakliyat alım detaylarını belirledi23:30 - Gençlerde mutluluk kaynağı sağlık23:29 - Bilinçsizce gıda takviyeleri kullananlara uyarılar23:27 - Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı
23:26 - Beşiktaş borsa liginde de şampiyon23:23 - Ankara'daki yeni kavşak ve bağlantı yolları yarın açılıyor23:21 - Bilinçsiz zirai ilaç kullanımı Türkiye'de arı kayıplarını artırdı23:21 - Sağlık Bakanlığı GYS sözlü sınav sonuçlarını açıkladı23:10 - Harvard Üniversitesi: Günde 7 bin 500 adımdan fazlası zarar23:07 - Hamas, İsrail'e ait Urim Üssü'nü vurduğunu açıkladı
23:05 - 18 yaşından küçüklerin BES'e dahil edilmesi teklifi kabul edildi23:04 - Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu23:00 - 12. sınıflar ve mezunlara yönelik özel öğretim kursları yüz yüze eğitim verecek22:55 - BtcTurk'ten veri ihlali hakkında yeni açıklama22:50 - Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'yı kınadı
22:48 - Bakan Muş, hibe desteklerine ilişkin bilgi verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt
Nagehan Alçı yine öğretmenlere sataştı
Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif konuştu
3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı
MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitime dair 17 Mayıs 2021 tarihli üç yeni yazı
Turizm Bakanı'nın eşi paylaştı, mide bulandıran görüntü
En beğenilen siyasetçi anketinde sıralama değişti
Erdoğan: Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık
Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?
Tunç Şatıroğlu: Altın rekora koşuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
acı biber 2
ankaragücü 5
izindeyken sözlüğe musallat olmak 4
kıymet bilmek 1
amigdala 1
feral çocuklar 1
agorafobi 2
görünmez olmak 3
Kendine iyi bak 1
tatil yaramış 4
SON İLANLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5 işçi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi eski hükümlü işçi alacak
Ankara Üniversitesi 45 İşçi Alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 102 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam