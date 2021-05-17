12. sınıflar ve mezunlara yönelik özel öğretim kursları yüz yüze eğitim verecek
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün yazısına göre Özel öğretim kurslarında sadece 12. sınıf ve mezun öğrenciler için yüz yüze eğitime devam edilecek
|17 Mayıs 2021 23:00
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