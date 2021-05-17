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12. sınıflar ve mezunlara yönelik özel öğretim kursları yüz yüze eğitim verecek

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün yazısına göre Özel öğretim kurslarında sadece 12. sınıf ve mezun öğrenciler için yüz yüze eğitime devam edilecek
 17 Mayıs 2021 23:00
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12. sınıflar ve mezunlara yönelik özel öğretim kursları yüz yüze eğitim verecek

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün yazısında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitime devam edileceği, Özel öğretim kurslarında sadece 12. sınıf ve mezun öğrenciler için yüz yüze eğitime devam edileceği belirtildi.

Memurlar.Net
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