Sağlık Bakanlığı GYS sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
|17 Mayıs 2021 23:21
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Sağlık Bakanlığından yapılna açıklama şu şekilde:
Görevde Yükselme Sözlü Sınavına Katılan Adayların Dikkatine!
15 Mart-09 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan görevde yükselme sözlü sınav sonuçları ilan edilmiştir. Sözlü sınav sonucunu öğrenmek için tıklayınız.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına 25 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilecektir. Belirtilen tarih itibariyle Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itiraz dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
İtiraz dilekçelerinin gönderileceği adres:
T.C. Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
6001. Cadde No: 9 06800-Çankaya/ANKARA
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