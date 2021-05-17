Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı

MEB'DEN YÜZ YÜZE VE UZAKTAN EĞİTİME DAİR 17 MAYIS 2021 TARİHLİ ÜÇ YENİ YAZI MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime dair 17 Mayıs tarihli yazılarını ilgili birimlere iletti