1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artış gösterdi.
 17 Mayıs 2021 23:27
+Aa- Yazdır
Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mart 2020'de 12 milyon 87 bin 779 kişi iken bu yılın mart ayında yüzde 7,5 artışla 13 milyon 274 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 9,6, inşaat sektöründe yüzde 21,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,9 artış görüldü.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı martta, bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 0,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,4 yükseldi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Devlet desteğiyle mantar üretimi! Bin kişiye iş sağladı
17 Mayıs 2021 23:38		 TMO, 2021 hububat ve bakliyat alım detaylarını belirledi
17 Mayıs 2021 23:31
Bakan Muş, hibe desteklerine ilişkin bilgi verdi
17 Mayıs 2021 22:48		 Erdoğan'ın tarımla ilgili müjdeleri Trakya çiftçisini sevindirdi
17 Mayıs 2021 21:24
Arçelik, ABD'li Whirlpool'un üretim merkezini satın aldı
17 Mayıs 2021 19:24		 'Sanayi sektörünün performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor'
17 Mayıs 2021 12:57
'Altın, bu yaz 600 lira seviyelerini görebilir'
17 Mayıs 2021 11:23		 Tarım ÜFE nisanda aylık yüzde 0,79 azalırken yıllık bazda yüzde 21,77 arttı
17 Mayıs 2021 10:30
Dünyada enflasyon salgını
17 Mayıs 2021 07:20		 Salgın döneminde 'moda' alışverişi ilk sırada
16 Mayıs 2021 22:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:46 - İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor23:38 - Devlet desteğiyle mantar üretimi! Bin kişiye iş sağladı23:35 - Kol ağrısı diye gitti, kanser olduğu ortaya çıktı23:31 - TMO, 2021 hububat ve bakliyat alım detaylarını belirledi23:30 - Gençlerde mutluluk kaynağı sağlık23:29 - Bilinçsizce gıda takviyeleri kullananlara uyarılar
23:27 - Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı23:26 - Beşiktaş borsa liginde de şampiyon23:23 - Ankara'daki yeni kavşak ve bağlantı yolları yarın açılıyor23:21 - Bilinçsiz zirai ilaç kullanımı Türkiye'de arı kayıplarını artırdı23:21 - Sağlık Bakanlığı GYS sözlü sınav sonuçlarını açıkladı23:10 - Harvard Üniversitesi: Günde 7 bin 500 adımdan fazlası zarar
23:07 - Hamas, İsrail'e ait Urim Üssü'nü vurduğunu açıkladı23:05 - 18 yaşından küçüklerin BES'e dahil edilmesi teklifi kabul edildi23:04 - Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu23:00 - 12. sınıflar ve mezunlara yönelik özel öğretim kursları yüz yüze eğitim verecek22:55 - BtcTurk'ten veri ihlali hakkında yeni açıklama
22:50 - Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'yı kınadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt
Nagehan Alçı yine öğretmenlere sataştı
Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif konuştu
3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı
MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitime dair 17 Mayıs 2021 tarihli üç yeni yazı
Turizm Bakanı'nın eşi paylaştı, mide bulandıran görüntü
En beğenilen siyasetçi anketinde sıralama değişti
Erdoğan: Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık
Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?
Tunç Şatıroğlu: Altın rekora koşuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sille 1
Kendine iyi bak 1
müptezel 1
ikna kabiliyeti 4
hüsrana uğramak 1
her şeyi görmezden gelmek 5
agorafobi 2
uyan da balığa gidelim 1
görünmez olmak 3
Rosalind franklin 1
SON İLANLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5 işçi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi eski hükümlü işçi alacak
Ankara Üniversitesi 45 İşçi Alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 102 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam