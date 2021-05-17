1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gençlerde mutluluk kaynağı sağlık

Geçen yıl mutlu olduğunu beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 47,2 oldu. Mutluluk oranı, 2020'de genç erkeklerde yüzde 41,4, genç kadınlarda ise yüzde 53,2 olarak gerçekleşti.
 17 Mayıs 2021 23:30
+Aa- Yazdır
Gençlerde mutluluk kaynağı sağlık

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12 milyon 893 bin 750 genç bulunuyor. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,4'üne karşılık geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2020" araştırmasına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 15,4'ünü 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 893 bin 750 kişi olarak hesaplanırken, bunun yüzde 51,3'ü genç erkek, yüzde 48,7'si ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu kent yüzde 23,4 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,5 ile Şırnak ve yüzde 21,8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 12,5 ile Muğla, yüzde 12,8'er ile Sinop ve Balıkesir olarak sıralandı.

Yükseköğretimde net okullaşma oranı kadınlarda yüzde 46,3, erkeklerde yüzde 40,6

Ülkede 2018-2019 öğretim yılında yüzde 44,1 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2019-2020 öğretim yılında yüzde 43,4'e geriledi. Erkeklerde bu oran yüzde 40,6, kadınlarda yüzde 46,3 oldu.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2019'da yüzde 44,4 iken geçen yıl yüzde 39,1 oldu. Genç erkeklerde bu oran yüzde 50,1, genç kadınlarda yüzde 27,5 olarak hesaplandı.

Gençlerde işsizlik, 2019'da yüzde 25,4 iken 2020'de yüzde 25,3 olarak kayıtlara geçti. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2019'da yüzde 22,5 iken 2020'de yüzde 22,6 oldu. Genç kadınlarda bu oran 2019'da yüzde 30,6 iken geçen yıl yüzde 30,3 olarak belirlendi.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı geçen yıl 28,3 oldu. Bu oranın genç erkeklerde yüzde 21,2, genç kadınlarda ise yüzde 35,7 olduğu görüldü.

Genç nüfusun istihdam oranı 2019'da yüzde 33,1 iken 2020'de yüzde 29,2'ye düştü. Bu oran genç erkeklerde 2019'da yüzde 43,4 iken 2020'de yüzde 38,8'e, genç kadınlarda yüzde 22,6 iken yüzde 19,2'ye geriledi.

Sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2020'de yüzde 20,7'sinin tarım sektöründe, yüzde 28,3'ünün sanayi sektöründe, yüzde 51'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 19,3'ü tarım sektöründe, yüzde 32,9'u sanayi sektöründe, yüzde 47,8'i hizmet sektöründe yer aldı. Genç kadınların yüzde 23,9'unun tarım, yüzde 18,5'inin sanayi, yüzde 57,6'sının ise hizmet sektöründe çalıştığı belirlendi.

Gençlerde mutluluk kaynağı sağlık

Geçen yıl mutlu olduğunu beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 47,2 oldu. Mutluluk oranı, 2020'de genç erkeklerde yüzde 41,4, genç kadınlarda ise yüzde 53,2 olarak gerçekleşti.

Gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sırayı yüzde 48 ile sağlık aldı. Bunu yüzde 24,6 ile başarı, yüzde 15,6 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 41,9 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 28 ile başarı ve yüzde 12,7 ile sevgi takip etti. Genç kadınlarda ise yüzde 54,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 21,1 ile başarı ve yüzde 18,6 ile sevgi izledi.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2020'de gençlerin yüzde 77,1'i çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 48,1'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 75,9, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 48,8 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 80,4 ve yüzde 46,5 olarak gerçekleşti.

Gençlerin yüzde 59,5'i şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtirken, bu oran genç erkeklerde yüzde 58,9, genç kadınlarda ise yüzde 60,2 olarak kayıtlara geçti.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2019 yılında yüzde 88 iken 2020 yılında yüzde 84,6'a geriledi. Bu oran geçen yıl genç erkeklerde yüzde 86,9, genç kadınlarda ise yüzde 82,2 oldu.

İnternet kullanım oranı

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre internet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2019'da yüzde 92,4 iken 2020'de yüzde 93 olarak belirlendi. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2019'de yüzde 96,1 iken 2020'de yüzde 95'e, genç kadınlarda 2019'da yüzde 88,6 iken 2020'de yüzde 91'e çıktı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kol ağrısı diye gitti, kanser olduğu ortaya çıktı
17 Mayıs 2021 23:35		 Bilinçsiz zirai ilaç kullanımı Türkiye'de arı kayıplarını artırdı
17 Mayıs 2021 23:21
Gara şehidinin annesi: Bir nebze de olsa içimize su serpildi
17 Mayıs 2021 22:41		 Tam kapanma bitti, vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti
17 Mayıs 2021 20:54
Kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti
17 Mayıs 2021 20:05		 İş yerinde kurduğu çilingir sofrası pahalıya mal oldu
17 Mayıs 2021 19:08
Kirazın dalında kalmasına gönlü razı olmadı, internetten 'ağaç kiralama' dönemini başlattı
17 Mayıs 2021 18:17		 'Tek doz dahi aşılansanız yoğun bakıma daha az düşüyorsunuz'
17 Mayıs 2021 16:45
65 yaş ve üzerindekilerden 2 doz aşısını yaptıranlar 'normal' hayata dönecek
17 Mayıs 2021 15:57		 Mollaköy Belediye Başkanı koronavirüse yenik düştü
17 Mayıs 2021 14:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:46 - İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor23:38 - Devlet desteğiyle mantar üretimi! Bin kişiye iş sağladı23:35 - Kol ağrısı diye gitti, kanser olduğu ortaya çıktı23:31 - TMO, 2021 hububat ve bakliyat alım detaylarını belirledi23:30 - Gençlerde mutluluk kaynağı sağlık23:29 - Bilinçsizce gıda takviyeleri kullananlara uyarılar
23:27 - Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı23:26 - Beşiktaş borsa liginde de şampiyon23:23 - Ankara'daki yeni kavşak ve bağlantı yolları yarın açılıyor23:21 - Bilinçsiz zirai ilaç kullanımı Türkiye'de arı kayıplarını artırdı23:21 - Sağlık Bakanlığı GYS sözlü sınav sonuçlarını açıkladı23:10 - Harvard Üniversitesi: Günde 7 bin 500 adımdan fazlası zarar
23:07 - Hamas, İsrail'e ait Urim Üssü'nü vurduğunu açıkladı23:05 - 18 yaşından küçüklerin BES'e dahil edilmesi teklifi kabul edildi23:04 - Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu23:00 - 12. sınıflar ve mezunlara yönelik özel öğretim kursları yüz yüze eğitim verecek22:55 - BtcTurk'ten veri ihlali hakkında yeni açıklama
22:50 - Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'yı kınadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun danışmanı Hacıoğlu'ndan Sedat Peker'e yanıt
Nagehan Alçı yine öğretmenlere sataştı
Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif konuştu
3 Üniversite toplamda 160 personel almak için ilana çıktı
MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitime dair 17 Mayıs 2021 tarihli üç yeni yazı
Turizm Bakanı'nın eşi paylaştı, mide bulandıran görüntü
En beğenilen siyasetçi anketinde sıralama değişti
Erdoğan: Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık
Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?
Tunç Şatıroğlu: Altın rekora koşuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çayın bardakta soğuması 5
-daş eki 2
balkonda sigara içme yasağı 6
çekirdek 2
Bubal kabilesi 3
uyan da balığa gidelim 1
izindeyken sözlüğe musallat olmak 4
İş yerinde bayramlaşma merasimi 3
beğendim butonunu sık kullanan arkadaş 2
kavak ağacının polenleri 4
SON İLANLAR
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5 işçi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi eski hükümlü işçi alacak
Ankara Üniversitesi 45 İşçi Alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 102 sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam