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TMO, 2021 hububat ve bakliyat alım detaylarını belirledi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce, ülke genelindeki yaklaşık 200 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda hububat alımı yapılacağı bildirildi.
 17 Mayıs 2021 23:31
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TMO, 2021 hububat ve bakliyat alım detaylarını belirledi

TMO Genel Müdürlüğünden, 2021 dönemi hububat ve bakliyat alım fiyat ve politikalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Türkiye'de hububat ve bakliyat hasadına bu ay başlandığı hatırlatılan açıklamada, ülke genelinde hasadın, bugün itibarıyla arpa, buğday ve kırmızı mercimekte yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasaların yakından izlendiği ve piyasaların seyrine göre TMO politikalarının şekillendirildiği ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hububat ve bakliyat alım fiyatlarını duyurduğu anımsatıldı.

Açıklamada, ofisin, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sisteminin devam edeceği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 200 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda (yaklaşık 170 nokta) alım faaliyeti gösterecektir. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayımlanmakta olup lisanslı depolara ürün teslim eden üreticiler, bu depolar üzerinden ürününü elektronik ürün senedi (ELÜS) ile TMO'ya satabilecekler. İş yerlerinde pazar günleri hariç haftanın 6 günü, lisanslı depolar üzerinden ise pazar günü de dahil her gün alım yapılacak. Üreticilerden bu yıl da boşaltma ücreti alınmayacak. Böylece üreticinin ton başına ilave 11,80 lira kazancı olacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Ürününü lisanslı depolar üzerinden ELÜS olarak TMO'ya satanlara ödemeler ise en geç üç gün içerisinde yapılacak."

Üreticilerin, lisanslı depoları kullanmalarının menfaatlerine olacağı vurgulanan açıklamada, "Nitekim lisanslı depolara ürün teslim edilmesi halinde; yüzde 2 stopaj, yüzde 2 SGK prim kesintisi muafiyeti, 750 liraya kadar ton başına 25 lira nakliye desteği, araç başına 25 lira analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar sıfır faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkanı (5 milyon liraya kadar) ile peşin ödeme gibi avantajlar mevcuttur." ifadesi kullanıldı.

- ÇKS'ye kaydı olmayan, ürünlerini 2 Kasım'dan itibaren satabilecek

Açıklamada ayrıca, bu yılki hasat dönemi hububat alımlarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki üretim miktarı üzerindeki yüzde 50 fazlasına kadar ürünün tamamının satın alınacağı kaydedilerek, söz konusu sisteme kayıtlı olmayan kesimlerin ise üreticiden aldığını belgelemek kaydıyla stoklarındaki ürünü 2 Kasım'dan itibaren TMO'ya satabileceği belirtildi.

Ofisin, altyapısı uygun olan ticaret borsalarında hububat alımı yapacağına dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Ticaret borsası üzerinden alım yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu almak suretiyle hem borsalar üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO'ya satabileceklerdir. Borsa üzerinden lisanslı depoya ürün teslim etmek isteyen üreticiler randevu almasına gerek duymadan ürününü istedikleri zaman ELÜS yoluyla TMO'ya satabilecek. Geçen yıl tonu 1650 olan Kırmızı/Beyaz Sert Ekmeklik Buğday fiyatı bu yıl yüzde 36,4 artırılarak ton başına 2 bin 250 lira olarak belirlendi. Buğdayın kalitesine göre açıklanan fiyatlar üzerine ayrıca yüzde 2 ilave fiyat uygulanacak. Bu şekilde kaliteli ürünün fiyatı ton başına 2300 liraya ulaşacaktır. Ortalama verimler dikkate alınarak Bakanlığımızca hububata ton başına 275 lira, bakliyata ise 910 lira prim ve destek verilmektedir."

2021 TMO alım fiyatları şöyle:

CİNSİ

ALIM FİYATI (TL/TON)

MAKARNALIK BUĞDAYLAR

MAKARNALIK BUĞDAY (2.Grup)

2.450

DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY

2.200

EKMEKLİK BUĞDAYLAR

SERT EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup)

2.250

DİĞER EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup)

2.200

DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK BUĞDAY

2.050

ARPA

1.750

ÇAVDAR-TRİTİKALE

1.750

YULAF

1.900

KIRMIZI MERCİMEK (1. Sınıf)

5.000

YEŞİL MERCİMEK (1. Sınıf)

4.150

NOHUT (1. Sınıf)

4.050

Öte yandan açıklamada, TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin, alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerini mutlaka almaları gerektiğine işaret edilerek, ÇKS bilgilerini güncellemeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri gerektiği kaydedildi.

Lisanslı depolara ürün teslim edeceklerin, bankadan ELÜS işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve en yakın Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na başvurarak üye olmaları gerektiği belirtilen açıklamada, ürünün, iş yerlerine/lisanslı depolara ürün sahibi tarafından veya vekalet verilerek getirilmesi gerektiği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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