1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor

Kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde ikinci el oto piyasası durgunluğunu koruyor. Galericiler talebin olmadığını ancak, önümüzde ki ilk 20 günün piyasanın ne yönde olacağı konusunda belirleyici olacağını söylüyor.
 17 Mayıs 2021 23:46
+Aa- Yazdır
İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 günlük kısıtlama sona erdi. Kısıtlama sonrasında 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasını kapsayan iki haftalık kademeli normalleşme süreci başladı. Kapanma döneminde online hizmet veren galericiler, kademeli normalleşme ile beraber iş başı yaptı. Hizmet vermeye başlayan galericilerde durgunluk devam ederken, talebinde olmadığı dikkat çekiyor. Kapanma süreci boyunca online hizmet vermeye çalıştıklarını belirten galericiler, piyasanın durgun olduğunu ancak faiz oranlarının düşmesi ile birlikte canlılık beklediklerini söylüyor.

"Kredi faizleri düştüğü durumda da araç ihtiyacı olanlar araç alacaktır"

Kapanma boyunca online olarak hizmet vermeye çalıştıklarını belirten galerici Nihat Karip, "Halkımız online araç alışverişine çok alışık değil. Görmeden araç almak istemiyorlar. O yüzden durgun geçti bizim için. Kademeli normalleşmede bugün ilk gün önceden olan talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Şu an krediler çok yüksek faizler düşmeden de ikinci el piyasasında hareketlilik beklemiyoruz. Düştüğü durumda da araç ihtiyacı olanlar araç alacaktır. İkinci ele talep yok daha çok satmak isteyen parasını nakite çevirmek isteyen çok. Yaz ayının gelmesi ile beraber talebin olacağı düşüncesindeyim. Bizler galericiler olarak ümitliyiz" şeklinde konuştu.

"Araç almak için bir talep yok"

Kademeli normalleşme ile birlikte ikinci el oto alım satım piyasasının nasıl olacağını merakla beklediklerini belirten, Galeri Yunus Ete, "Kapalı olduğumuz dönemde birkaç talep vardı onlara şu anda karşılık vermeye çalışıyoruz. Havaların ısınmasıyla bir hareketlilik bekliyoruz. Önümüzde ki 20 gün piyasanın ne yönde olacağı konusunda belirleyici olacaktır. Şu an araç almak için bir talep yok daha çok satmak isten var. Piyasa sabitlenir ve faizler düşerse piyasanın canlanacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor
17 Mayıs 2021 12:51		 İkinci el oto pazarında zirvenin 3'lüsü değişmedi
16 Mayıs 2021 11:04
Çip krizi Mazda'yı da etkiledi: Üretimi düşürecek
16 Mayıs 2021 08:50		 Klasik otomobilleri, ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor
15 Mayıs 2021 19:44
Türkiye'nin otomobil ihracatı yılın ilk 4 ayında yüzde 20 arttı
13 Mayıs 2021 19:34		 TSB: Trafik sigortasında belirsizlik ortadan kaldırılmalı
10 Mayıs 2021 19:09
Dizel otomobil satışları azaldı, elektrikli ve hibrit satışları arttı
10 Mayıs 2021 11:19		 Çip krizi büyüyor! Markalar donanımları kısmaya başladı
10 Mayıs 2021 09:30
Sıfır araç bulmada sıkıntı yaşanırsa 2. el fiyatları yükselebilir
09 Mayıs 2021 11:05		 TOGG'un mobilite dünyası Avrupa'ya uzandı
08 Mayıs 2021 11:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:49 - Soylu, PKK'lı terörist 'Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirilmesi nedeniyle MİT ve TSK'yı kutladı00:41 - Biden'dan 'ateşkes' açıklaması: Netanyahu ile görüştü00:02 - İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki şube müdürlüğü sayıları doğru belirlenmiyor!00:01 - 18 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:46 - İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor23:38 - Devlet desteğiyle mantar üretimi! Bin kişiye iş sağladı
23:35 - Kol ağrısı diye gitti, kanser olduğu ortaya çıktı23:31 - TMO, 2021 hububat ve bakliyat alım detaylarını belirledi23:30 - Gençlerde mutluluk kaynağı sağlık23:29 - Bilinçsizce gıda takviyeleri kullananlara uyarılar23:27 - Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı23:26 - Beşiktaş borsa liginde de şampiyon
23:23 - Ankara'daki yeni kavşak ve bağlantı yolları yarın açılıyor23:21 - Bilinçsiz zirai ilaç kullanımı Türkiye'de arı kayıplarını artırdı23:21 - Sağlık Bakanlığı GYS sözlü sınav sonuçlarını açıkladı23:10 - Harvard Üniversitesi: Günde 7 bin 500 adımdan fazlası zarar23:07 - Hamas, İsrail'e ait Urim Üssü'nü vurduğunu açıkladı
23:05 - 18 yaş altı vatandaşlar BES kapsamına alınabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki şube müdürlüğü sayıları doğru belirlenmiyor!
Biden'dan 'ateşkes' açıklaması: Netanyahu ile görüştü
18 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
Soylu, PKK'lı terörist 'Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirilmesi nedeniyle MİT ve TSK'yı kutladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
balkonda sigara içme yasağı 6
aerosol 1
çekirdek 2
Rosalind franklin 1
her şeyi görmezden gelmek 5
hocam 1
oksijen 2
para biriktirerek alınan şeyler 3
unutulmaz türk dizileri 4
Bubal kabilesi 3
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sivas Gürün SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5 işçi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi eski hükümlü işçi alacak
Ankara Üniversitesi 45 İşçi Alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli 13 personel alacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam