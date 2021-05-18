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18 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları

18 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
 18 Mayıs 2021 00:01
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18 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 81 ilden ve KKTC'den gelen gençlik temsilcileri ve sporcuları ile Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska ve Bakan Yardımcısı Arafat Şabani'yi kabul edecek.

(TBMM/12.00/16.00)

2- CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Haftası dolayısıyla çevrim içi olarak düzenlenecek "Pandemi Döneminin Aile Yaşamına Etkisi ve Aile İçi İlişkiler" programına katılacak.

(Ankara/14.30)

2- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Suriye açıklarındaki uluslararası kara sularda 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonla ilgili Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde açıklama yapacak.

(Ankara/10.00)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TUSAŞ (TAI) Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satış ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü ve yapı izin ile 2020 yılı doğum istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail'in Filistinlilere saldırılarının ardından artan gerilimi görüşmek üzere video konferans yöntemiyle olağanüstü toplantı yapacak.

(Brüksel)

2- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler takip ediliyor.

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı statta izleyecek.

(İzmir/20.45)

2- TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altınordu, Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

(İzmir/18.00)

3- A Milli Futbol Takımı'nın, 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı başlayacak.

(Antalya/19.00)

4- Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası Macaristan'da sürecek. Milli sporculardan Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100 metre kurbağalamada finalde yarışacak.

(Budapeşte/19.12)

5- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'na Kuzey Makedonya'da serbest stilde müsabakalarla devam edilecek. Milli sporculardan 79 kiloda Ramazan Sarı final maçına, 57 kiloda Hafız Can Hasdemir bronz madalya mücadelesine çıkacak.

(Üsküp)

6- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'te 21-23 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi organizasyonuna ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.00)

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Anadolu Ajansı
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