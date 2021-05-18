Biden'dan 'ateşkes' açıklaması: Netanyahu ile görüştü
ABD Başkanı Biden bölgede ateşkes sağlanmasını desteklediğini bildirdi.
|18 Mayıs 2021 00:41
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