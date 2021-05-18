AK Parti Gazze ve Kudüs için Meclis'te genel görüşme isteyecek
AK Parti, bugün toplanacak TBMM Genel Kurulunda, "Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık vahşeti" ile ilgili genel görüşme açılmasını talep edecek.
|18 Mayıs 2021 01:33
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AK Parti TBMM Grubu, Meclis Başkanlığına, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle "Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık vahşeti" ile ilgili genel görüşme önergesi verecek.
Saat 15.00'te toplanacak Genel Kurulda, önergenin ön görüşmelerinin yapılması bekleniyor.
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