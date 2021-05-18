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AK Parti Gazze ve Kudüs için Meclis'te genel görüşme isteyecek

AK Parti, bugün toplanacak TBMM Genel Kurulunda, "Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık vahşeti" ile ilgili genel görüşme açılmasını talep edecek.
 18 Mayıs 2021 01:33
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AK Parti Gazze ve Kudüs için Meclis'te genel görüşme isteyecek

AK Parti TBMM Grubu, Meclis Başkanlığına, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle "Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık vahşeti" ile ilgili genel görüşme önergesi verecek.

Saat 15.00'te toplanacak Genel Kurulda, önergenin ön görüşmelerinin yapılması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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