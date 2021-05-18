16 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapıldı.
|18 Mayıs 2021 01:41
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18 Mayıs 2021 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 31485
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar: 2021/231
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
17 Mayıs 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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