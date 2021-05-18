Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik.
|18 Mayıs 2021 01:46
|+Aa- Yazdır
18 Mayıs 2021 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 31485
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar: 2021/232
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumuna ait boş kadrolarda ekli cetvelde gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kuruntunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi uyannca karar verilmiştir.
17 Mayıs 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
17/5/2021 TARİHLİ VE 2021/232 SAYILI KARARIN EKİ
CETVEL
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|YÖK, Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
18 Mayıs 2021 01:52
|Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik
18 Mayıs 2021 01:50
|Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
18 Mayıs 2021 01:49
|16 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
18 Mayıs 2021 01:41
|AK Parti Gazze ve Kudüs için Meclis'te genel görüşme isteyecek
18 Mayıs 2021 01:33
|Soylu, PKK'lı terörist 'Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirilmesi nedeniyle MİT ve TSK'yı kutladı
18 Mayıs 2021 00:49
|Biden'dan 'ateşkes' açıklaması: Netanyahu ile görüştü
18 Mayıs 2021 00:41
|18 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
18 Mayıs 2021 00:01
|Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'yı kınadı
17 Mayıs 2021 22:50
|Yeni Atak helikopterleri EGM'ye teslim edildi
17 Mayıs 2021 21:51