YÖK, Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
|18 Mayıs 2021 01:52
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YÖNETMELİK
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI
DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "seksen" ibaresi "seksen beş" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Yabancı dil sınavına ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Yükseköğretim kurumlarının yabancı dilde eğitim veren programlarındaki öğretim elemanı kadrosunun, 8 inci maddenin yedinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan yabancı dil asgari başarı şartını 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başına kadar sağlaması gerekir. Bu şartın sağlanamaması halinde, söz konusu programlara yeni kontenjan verilmez."
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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