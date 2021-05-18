YÖK, Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI

DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "seksen" ibaresi "seksen beş" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Yabancı dil sınavına ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Yükseköğretim kurumlarının yabancı dilde eğitim veren programlarındaki öğretim elemanı kadrosunun, 8 inci maddenin yedinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan yabancı dil asgari başarı şartını 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başına kadar sağlaması gerekir. Bu şartın sağlanamaması halinde, söz konusu programlara yeni kontenjan verilmez."

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.