Gazze'deki ambülans şoförü: Gördüklerimi anlatamam
Gazze'deki ambulans şoförleri yaralıları hastaneye ulaştırmak için hem ölümü göze alıyor hem zamana karşı yarışıyor. Yeni Şafak'ın görüştüğü Feda İfani bu şoförlerden biri. İfani yaşadıklarının etkisinden kurtulamıyor: Gördüğümüz manzaralar öyle dehşete düşürücü ki, anlatamam. Çocuklar, kadınlar hepsi silahsız. Bu gördüklerimize dünya üzerinde hiçbir insan tahammül edemez.
|18 Mayıs 2021 07:05
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İsrail katliamının sürdüğü Kudüs ve Gazze'de arama kurtarma ve sağlık ekipleri de ölümü hiçe sayıyor. O isimlerden biri olan Gazzeli ambulans şoförü, Feda İfani, kurbanların çoğunluğunun çocuklar ve kadınlar olduğunu söyledi.
İNSAN TAHAMMÜL EDEMEZ
- İfani, şunları söyledi: "Gördüğümüz manzaralar öyle dehşete düşürücü ki, anlatamam. Bizim işimiz insanları kurtarmak, kendi halkımızı kurtarmak. Fakat aynı zamanda öyle dehşet manzaralar görüyorsunuz ki. Çocuklar, kadınlar hepsi silahsız. Ellerinde hiçbir silah olmayan sivil insanlar. İnanın bütün varlığımla teminat veririm ki, bu gördüklerimize dünya üzerinde hiçbir insan tahammül edemez. Bugünlerde karşılaştığımız sadece bunlar. Kurtardıklarımızdan yüzde 80'i kadın ve çocuklar. Onların arasında hiç bir asker yok."
Yasemin Asan
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