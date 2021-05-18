Twitter, aylık 2,99 dolar olacak
Twitter tarafından kullanıma sunulması beklenen abonelik sisteminin ücreti, Jane Manchun Wong isimli bir tersine mühendislik uzmanı tarafından ortaya çıkarıldı.
|18 Mayıs 2021 07:13
|+Aa- Yazdır
Wong, Twitter Blue olarak isimlendirilecek olan ücretli abonelik sistemi için ayda 2,99 dolar ödeneceğini açıkladı. Wong ayrıca, ücretli abonelik sistemi doğrultusunda Tweet'leri geri alma ve koleksiyonların da sunulacağını dile getirdi.
Twitter, mayıs ayı başında reklamsız içerik okuma deneyimi sunan Scroll isimli bir girişimi de satın almıştı. Konu hakkında açıklama yapmayan şirketin, aboneli üyelik özelliklerini ne zaman kullanıcılara sunacağı bilinmiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|WhatsApp'ta kayıt tehlikesi
18 Mayıs 2021 07:15
|Türk şirketi, mini İHA'lar için yerli mini roket geliştirdi
16 Mayıs 2021 11:20
|SONGAR altı bomba birden atacak
16 Mayıs 2021 07:05
|ASELSAN yeni ihracatlar için elini güçlendiriyor
15 Mayıs 2021 21:10
|Dünyaya hidrojen ihraç edeceğiz
15 Mayıs 2021 07:20
|Kritik süreçle ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi
15 Mayıs 2021 06:51
|Twitter'a 140 saniyelik sesli direkt mesaj geldi
14 Mayıs 2021 08:00
|Türksat 5B ile sunulacak Ka-Bant hizmetleri için 'uzay yolu' kurulacak
13 Mayıs 2021 11:16
|ABD Xiaomi'yi kara listeden çıkarıyor
12 Mayıs 2021 22:57
|Forbes: Türkiye, dünyanın ilk drone uçak gemisi yapacak
11 Mayıs 2021 21:11