Twitter, aylık 2,99 dolar olacak

Wong, Twitter Blue olarak isimlendirilecek olan ücretli abonelik sistemi için ayda 2,99 dolar ödeneceğini açıkladı. Wong ayrıca, ücretli abonelik sistemi doğrultusunda Tweet'leri geri alma ve koleksiyonların da sunulacağını dile getirdi.

Twitter, mayıs ayı başında reklamsız içerik okuma deneyimi sunan Scroll isimli bir girişimi de satın almıştı. Konu hakkında açıklama yapmayan şirketin, aboneli üyelik özelliklerini ne zaman kullanıcılara sunacağı bilinmiyor.