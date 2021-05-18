5 yaşındaki çocuk sokakta oynarken vuruldu

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAYILARI DOĞRU BELİRLENMİYOR! il Milli Eğitim Müdürlüklerinde; Milli Eğitim Müdür Yardımcısı kadroları ve Şube Müdürü Kadrolarındaki kadro sayılarında; illere ve öğrenci sayılarına göre çok ciddi tutarsızlıklar vardır. İnceleme ilçe milli eğitim müdürlükleri düzeyinde yapılır ise bu çarpıklığın daha ciddi boyutlarda olduğu görülecektir.