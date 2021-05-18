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Tüzel bilirkişi' dönemi başlıyor

Adalet Bakanlığı, en sık dava konusu haline gelen konut ve araç dolandırıcılığında tüzel bilirkişi uygulamasına geçiyor. Bundan böyle mahkemelere taşınan bu tür dolandırıcılık davalarında tüzel bilirkişiler de mahkeme listelerine eklenecek ve hakim sadece şahıs bilirkişileri değil tüzel bilirkişileri de dosyaya atayabilecek. Hakim, kararını bu uzmanlarca hazırlanan raporlar üzerinden verecek.
 18 Mayıs 2021 08:03
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Tüzel bilirkişi' dönemi başlıyor

Milliyet'ten AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU'nun haberine göre: - TBMM'de milletvekillerine yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanı İzzet Başara, "Taşınmaz, motorlu taşıt değerleme ve muhasebe alanlarında tüzel kişi bilirkişilik uygulaması başlıyor. Kurumsal bir yapıda bu raporlamaların sağlanması mağduriyetleri giderecek, birbirinden tutarsız raporlamaların önüne geçilecektir" dedi. Tüzel bilirkişilikte Adalet Bakanlığı'nın Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ'yle Ankara'da pilot uygulama başlattığını söyleyen Başara, "Çok güzel sonuçlar da alıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu ülke genelinde yaygınlaştırıp resmi listelere de, tüzel kişileri de özellikle başta bu üç alanda kazandıracağız" diye konuştu.

Türkiye'de müstakil bir Bilirkişilik Kanunu'nun 24 Kasım 2016'da yürürlüğe girdiğini hatırlatan Başara, "2017 yılında ilk kez 7 bölgede bilirkişilik bölge kurullarımız kuruldu ve 2017-2020 yılları arasında toplam 2 bin 904 bilirkişi sistemden çıkarıldı. Kanunla, temel etik ilkelere aykırı, güven duygusunu sarsıcı tutum, davranışlar içerisinde bu faaliyeti yürüten... Rüşvettir, emniyeti suistimaldir, zimmettir, bu tarz suçlamalara maruz kalındığında buna ilişkin yaptırımlarla derhal müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı. Bilirkişilik için görevlendirme rehberi çalışmasına başladıklarını ifade eden İzzet Başara, "Bunu UYAP'a entegre edeceğiz" dedi.
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