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Günübirlik evler için pankartlı önlem başlayınca binlerce ihbar yağdı

Fatih Belediyesi ilçedeki günübirlik evleri denetleyebilmek için sokak aralarına pankartlar asarak semt sakinlerinden ihbarda bulunmalarını istedi. Son 5 yılda 1400'e yakın daire kayıt dışı kiralama nedeniyle mühürlendi
 18 Mayıs 2021 08:05
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Günübirlik evler için pankartlı önlem başlayınca binlerce ihbar yağdı

- Ölüm, taciz, uyuşturucu ve kaçakçılık gibi olaylarla genellikle gündeme gelen günübirlik kiralık dairelere yapılan denetimler kaçak işletme sayısını durdurmuyor. 2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname çıkartılmasına rağmen vergiden muaf olmak isteyen fırsatçılar, kayıt dışı daire kiralamaya devam ediyor. Denetimde kapatılan günübirlik evler mühürleri bozularak tekrar açılıyor.

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Bunu engellemek isteyen Fatih Belediyesi ve Fatih Kaymakamlığı pankartla ihbar sistemine geçti. Belediye, sokak aralarına "Mahallemizde günlük olarak verilen bina veya daireleri ihbarda bulunabilirsiniz" yazılı pankartlar astı. Bu pankartlar birçok ihbarı da beraberinde getirdi. İhbarlar üzerine adrese yönlendirilen ekipler, dairede kalan şahısların ikamet izni ve kira kontratını kontrol etmeye başladı. Pasaportlu ve kira kontratı olmayan şahısların evleri, belediye meclisi kararı gereği 6 ay süreyle mühürlenerek faaliyetten men ediliyor. Ayrıca kiralayan şahıslara kimlik bildirme kanununa uymadıkları için, polis tarafından işlem yapılıyor. Vergi denetim memurları da mülk sahiplerine yasal işlem başlatıyor.

Pankartlar aracılığıyla belediyeyi arayarak şikayette bulunan vatandaşlardan M.P., "Sayın başkanım İskender Paşa Mahallesi'nde günlük kiralık bir evde 30 kişi yaşıyor. Ses, gürültü çok fazla" dedi. İsmini gizli tutan bir başka vatandaş da, "Mollahüsrev Mahallesi, Cemal Yener Tosyalı Caddesi'nde ..... adreste bulunan binanın 2 ve 3'üncü katlarında izinsiz apart olarak kullanılıyor. Ruhsatı yoktur, ayrıca kanuni fiziki özellikleri de taşımamaktadır. Binaya giren çıkan belli olmadığından ve yaptıkları gürültüden dolayı şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Şikayetçilerden A.Ş. isimli kadın da yılbaşında yaptığı şikayette, "Adresteki ev pansiyon olarak kullanılıyor, denetlenmeli" diye yazdı. Ekiplerin çalışmasında sözkonusu dairenin ruhsatsız ve kaçak kullanılması nedeniyle mühürlendiği öğrenildi.

10 milyon TL ceza

Öte yandan Fatih Belediyesi 2016 yılından bugüne 15 bin 780 kiralık günü birlik ev denetledi. Bu evlerden bin 400'e yakını mühürlenirken, kaçak 600 kişi de yakalandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Günübirlik Kiralanan Yerler Denetim Komisyonu' kurulduğu günden bugüne kimlik bildirme kanununa muhalefetten toplamda 10 milyon 808 bin TL idari para cezası uyguladı.
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