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3 Kamu Kurumu 350 personel almak için ilana çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 145 İşçi , İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı, İnönü Üniversitesi sözleşmeli 95 sağlık personeli almak için ilana çıktı.
 18 Mayıs 2021 08:35
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3 Kamu Kurumu 350 personel almak için ilana çıktı

İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı alacak

İçişler Bakanlığı, son başvuru tarihi 2 haziran 2021, Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun 110 kaymakam adayı alacak.

İçişleri Bakanlığı ilanı için tıklayınız

İnönü Üniversitesi sözleşmeli 95 sağlık personeli alacak

İnönü Üniversitesi, son başvuru tarihi 1 haziran 2021, sözleşmeli 95 sağlık personeli alacak.

İnönü Üniversitesi ilanı için tıklayınız

Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 145 İşçi Alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, son başvuru tarihi 28 mayıs 2021, Plaj Görevlisi, Geçici 145 İşçi Alacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ilanı için tıklayınız

Memurlar.Net
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