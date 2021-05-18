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Klimada 'hijyen' öne çıkıyor

Pandemiyle öne çıkan 'temiz ve taze hava', klima sezonu açılırken yine önemli bir gündem maddesi. Tüketiciler gerek mevcut klimalarının bakımlarını yaptırırken gerekse de yeni ürün alırken önce 'hijyen' kriterine bakıyor.
 18 Mayıs 2021 08:28
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Klimada 'hijyen' öne çıkıyor

Milliyet'ten AYLİN RANA AYDİN'ın haberine göre: Tüketiciler, yaz ayları için hazırlıklara başladı. Özellikle bu dönemde bireysel kullanıcıların klima bakımına olan talepleri yoğun. Salgın döneminde evlerde daha fazla vakit geçirilirken tüketicilerin klima ihtiyacı da arttı. Klimada en büyük ihtiyaç hijyen unsurlarını sağlayan ürünler olurken, eve, ofise ya da yazlığa klima almak isteyenlerin oranı giderek yükseliyor. Tüketicilerin çevre dostu ve yüksek enerji verimliliği olan cihazları tercih etmelerini öneren sektör temsilcileri, düzenli olarak kullanılan klimalarda yılda iki defa bakım yaptırmaları gerektiğini vurguluyor.

Yılda iki kez

Emas Makina Sanayi Pazarlama Müdürü Atakan Unan, tüketicilerin klima ihtiyaçlarının arttığını söyledi. Özellikle salgın döneminde tüketicilerin en büyük ihtiyacının hijyen unsurlarını sağlayan ürünler olduğunu kaydeden Unan, "Yeni nesil klimalar da bunaltıcı sıcaklara karşı hijyenik ve konforlu iklimlendirme yaratmanın en iyi yolu haline geldi. Bireysel konutlarda talepler oldukça arttı ve tüketiciler konfor arttırıcı ürünlere yöneldi. Ayrıca son dönemde yine pandeminin getirisiyle büyük şehirlerden kıyı yerleşkelerine geçiş söz konusu. Bu göç yanında klima ihtiyacını da birlikte getiriyor" diye konuştu.

Düzenli klima fanı ve filtre temizliğinin yapılmaması durumunda taze hava sirkülasyonunda bir azalma meydana geldiğini kaydeden Unan, "Tüketiciler bu konuda bilinçli. Bireysel kullanıcıların da klima bakımına olan talebi hayli yoğun. Bakım ve temizlik yapılmadığında ise klima sadece hava üflüyor, verimli çalışmıyor, elektrik faturalarına artı maliyet olarak yansıyor ve kısa sürede arıza veriyor. Bu yüzden düzenli olarak kullanılan klimalarda mutlaka yılda iki kez bakım yapılmalı" dedi.

Unan, klima seçerken çevre dostu ve yüksek enerji verimliliği olan cihazların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Unan, birçok kişinin çalışma ortamını eve taşımasıyla birlikte ticari klimalar ürün gamında sektörel olarak bir düşüş gözlemlediklerini kaydetti.

Doğa dostu ürünler

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Bölümü Ürün ve Teknik Takımı Takım Müdürü Tarık Çıvak, havaların ısınmaya başladığı bu dönemde evlerine, ofislerine ya da yazlıklarına klima almak isteyen tüketicilerin oranının arttığını söyledi. Tüketicilerin ihtiyaca uygun klimaları tercih etmesi gerektiğini dile getiren Çıvak, "Yıllarca kullanılabilecek uzun soluklu bir sistemi tercih etmek için sadece görsel unsurları değil sessizlik, yüksek enerji verimliliği, doğa dostu ve teknolojik destek özellikleri gibi unsurları da dikkate almak gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin yaklaşık 2 milyonun üzerinde kurulu üretim kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük split klima üretim merkezi olduğunu ifade eden Çıvak, şunları söyledi:

"2023'te global pazar payını iki katına çıkarmayı hedefleyen sektörümüzde gelişen teknolojiler ve çevre bilinciyle yenilenebilir enerjiler, hibrid sistemler ve düşük enerji tüketimli sistemlere doğru genel bir yönelim mevcut."

Yetkisiz servise dikkat!

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, internet ortamında yetkili servis ararken tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Cep telefonuna mesaj, arama ya da e-posta yoluyla gelen servis hizmetlerine tüketicilerin şüpheyle yaklaşması gerektiğini dile getiren Ağaoğlu, "Ticaret Bakanlığı'nın yetkili servis sorgulama sistemi olan Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinden hizmet alınmalı" dedi.
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