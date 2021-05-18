Tren kazası soruşturması tamamlandı: Suçlu makinistler
|18 Mayıs 2021 08:56
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Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Makinistler Mehmet Karaağaç ve Murat Özyılmaz yönetimindeki 23012 numaralı tren, 10 Ekim 2020 tarihinde Çankırı İstasyonu'ndan hareket ederek Kırıkkale yönüne doğru sefere çıktı. 23012 numaralı tren, Kalecik İstasyonu yakınlarında karşı yönden gelen Hanifi Adem Yüksel ve Ömer Baltat'ın sevk ve idaresindeki trenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada makinistler Yüksel ve Baltat hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili olarak 23012 numaralı trenin makinistleri hakkında soruşturma başlatıldı. İki makinist bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Dosyada görevlendirilen bilirkişi heyeti hazırladığı raporda, kazaya neden olduğu iddia edilen şüpheli iki makinist Mehmet Karaağaç ile Murat Özyılmaz'ı suçladı. Şüpheli makinist Mehmet Karaağaç'ın avukatı Mehmet Ektaş, seçilen bilirkişi heyetinin konunun uzmanı olmayan kişiler olduğunu belirterek rapora itiraz etti. Avukat Ektaş itirazında "Bu kaza Ankara YHT kazasında olduğu gibi sinyalizasyon altyapısı tamamlanmamış bir hat üzerinden, sinyalli tren işletmeciliğine başlanılmasından kaynaklanmıştır" dedi.
'ÖLÜ ADAM' DEVRE DIŞIYDI
Savcılık, şüpheli makinistler Mehmet Karaağaç ve Murat Özyılmaz hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, makinistlerin görev başında uyuması, bayılması ve hatta ölmesi gibi durumlarda trenin acil frenleme ile durdurulmasını sağlayan Almanca'da 'ölü adam' olarak adlandırılan Totman sistemine ait hava musluğunu kapattıkları ve treni Totman sistemi devre dışı iken seyir ettikleri belirtildi. İddianamede, şüpheli makinistlerin azami hız sınırını aştıkları, istasyonda beklemeleri gerekirken beklemedikleri, kırmızı ışık ihlali yaptıkları, tren trafik kontrolörlerinin telsizden anonslarına cevap vermedikleri ifade edildi. Şüpheli makinistler Mehmet Karaağaç ve Murat Özyılmaz, 27 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.
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