Memleket Partisi üç vekille Meclis'te
|18 Mayıs 2021 08:55
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Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre: Muharrem İnce oybirliğiyle genel başkanlığa seçildi. Gaye Usluer Memleket Partisi Genel Başkan Vekili, eski İzmir Milletvekili Hakkı Akalın Genel Sekreter oldu. Genel başkan yardımcılığı görevlerine Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova milletvekili Özcan Özel, İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Serhat Galip ve Nurban Demirbağ geldi.
ZEKİ MÜREN'LE DUYURDU
İnce, partisinin kuruluşunu sosyal medyadan Zeki Müren'in seslendirdiği "Biz Ayrılamayız" şarkısıyla duyurdu. Sözcü Gaye Usluer de "Rengimiz mavi. Mavi huzur demek, mavi kucaklamak demek, mavi adalet demek. Mavi birlikteyiz demek. Geleceği birlikte kazanacağız demek " dedi.
LOGODA HUZUR İMGESİ
Partinin logosundaki yuvarlak döngünün, "aile, ulus ve birliği" simgelediği açıklandı. Döngünün bağımsız sarmallar şeklinde olması huzuru, enerjiyi ve mutluluğu ifade ediyor. Türkiye'nin yedi bölgesinden esinlenen 7 sarmaldaki nokta ikonlarla insanların eşitliği vurgulanıyor.
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