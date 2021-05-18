1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memleket Partisi üç vekille Meclis'te

CHP'den ayrılan Muharrem İnce, Memleket Hareketi adıyla hazırlığını yürüttüğü Memleket Partisi'ni dün kurdu. CHP Parti Meclisi üyeliğinden istifa eden Gaye Usluer yeni partinin sözcüsü olurken, daha önce CHP'den ayrılan üç milletvekilinin katılımıyla parti Meclis'te 3 sandalyelik temsile ulaştı.
 18 Mayıs 2021 08:55
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre: Muharrem İnce oybirliğiyle genel başkanlığa seçildi. Gaye Usluer Memleket Partisi Genel Başkan Vekili, eski İzmir Milletvekili Hakkı Akalın Genel Sekreter oldu. Genel başkan yardımcılığı görevlerine Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova milletvekili Özcan Özel, İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Serhat Galip ve Nurban Demirbağ geldi.

ZEKİ MÜREN'LE DUYURDU

İnce, partisinin kuruluşunu sosyal medyadan Zeki Müren'in seslendirdiği "Biz Ayrılamayız" şarkısıyla duyurdu. Sözcü Gaye Usluer de "Rengimiz mavi. Mavi huzur demek, mavi kucaklamak demek, mavi adalet demek. Mavi birlikteyiz demek. Geleceği birlikte kazanacağız demek " dedi.

LOGODA HUZUR İMGESİ

Partinin logosundaki yuvarlak döngünün, "aile, ulus ve birliği" simgelediği açıklandı. Döngünün bağımsız sarmallar şeklinde olması huzuru, enerjiyi ve mutluluğu ifade ediyor. Türkiye'nin yedi bölgesinden esinlenen 7 sarmaldaki nokta ikonlarla insanların eşitliği vurgulanıyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Milletimiz, televizyonlarda estirilen hamaset rüzgarlarına artık inanmıyor'
18 Mayıs 2021 10:45		 Ermeni tasarılarına karşı çift aşamalı strateji
18 Mayıs 2021 07:50
Guinness'e başvuru yapacaklar: Belediyeye karşı en uzun grev rekoru
18 Mayıs 2021 06:15		 Netanyahu'dan Gazze açıklaması: Kararlıyım
18 Mayıs 2021 06:07
YÖK, Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
18 Mayıs 2021 01:52		 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik
18 Mayıs 2021 01:50
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
18 Mayıs 2021 01:49		 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik
18 Mayıs 2021 01:46
AK Parti Gazze ve Kudüs için Meclis'te genel görüşme isteyecek
18 Mayıs 2021 01:33		 Soylu, PKK'lı terörist 'Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirilmesi nedeniyle MİT ve TSK'yı kutladı
18 Mayıs 2021 00:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:51 - İtalya, normale dönüş takvimini revize etti10:49 - Elektrikli araçların şarj altyapısının inşası için yol haritası hazır10:46 - Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 3 ayda yüzde 131,8 arttı10:45 - 'Milletimiz, televizyonlarda estirilen hamaset rüzgarlarına artık inanmıyor'10:35 - Show TV'den flaş Güldür Güldür kararı!10:30 - Marmara'da 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
10:29 - Vali, müdahalede silahla yaralanan polisleri ziyaret etti10:22 - Türkiye'de doğurganlık, nüfus yenileme düzeyinin altına düştü10:16 - Eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü, son sözü: Namusumuz için yaşıyoruz10:13 - Thodex mağdurları avukatı: Ofiste coinlerin saklandığı bir sistem odası var10:09 - Borsa güne yükselişle başladı10:05 - Değişen yönetmelik sonrası tek tabloda disiplin cezaları
10:00 - Doğu Anadolu'da sıcaklık düşecek09:54 - Adana'da annesini bıçaklayan zanlı tutuklandı09:47 - Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün kasasından aileye sus payı09:43 - Kırıkkale'de ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış tarihi İncil ele geçirildi09:42 - Güne başlarken döviz fiyatları
09:41 - Kovid-19'dan en yüksek ölüm sayısı Hindistan'da kaydedildi: 278 bin 719
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
16 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
3 Kamu Kurumu 350 personel almak için ilana çıktı
WhatsApp'ta kayıt tehlikesi
Tren kazası soruşturması tamamlandı: Suçlu makinistler
Türkiye, İran, Pakistan ve Katar Filistin'i korumada öncülük edecek
Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde iki düzenleme!
Sinovac'ta randevular yeniden açıldı
Tunceli'de bir adam, 22 yaşındaki kadını zincire bağlayıp 7 ay işkence yaptı
Memleket Partisi üç vekille Meclis'te
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çayın bardakta soğuması 5
acı biber 2
oksijen 2
ikna kabiliyeti 4
dip boyası 1
turşu 2
aşk şarkıları 3
cübbeli ahmet hoca 2
kara dul 1
bayram arifesi 1
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 95 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sivas Gürün SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 145 İşçi Alacak
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm 1 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Çağlayancerit SYDV Geçici 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam